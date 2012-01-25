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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۵۳

عزیزی:

امکانات برگزاری کنگره 9400 شهید در شهرستان کنگاور فراهم است

امکانات برگزاری کنگره 9400 شهید در شهرستان کنگاور فراهم است

کنگاور ـ خبرگزاری مهر: فرماندار کنگاور گفت: همه امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای برگزاری یادواره‌های شهرستانی کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و 9400 شهید استان کرمانشاه در این شهرستان فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عزیزی، عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری کنگره شهدای استان کرمانشاه، با اشاره به فرا رسیدن ایام الله دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: این ایام به نوعی یادآور روزهای سخت مبارزه مردم برای رهایی از دستان طاغوت و رسیدن به استقلال واقعی و کامل ملت ایران دارد.

فرماندار کنگاور تاکید کرد: مسئولان فرهنگی استان کرمانشاه و شهرستانهای باید جشن های پیروزی انقلاب را به بهترین نحو ممکن برگزار کنند، زیرا دهه فجر امسال نسبت به سالهای پیش بسیار متفاوت تر است.

عزیزی گفت: جدای از شهدای انقلاب اسلامی، باید یاد و خاطره دلاورمردی هشت سال جان برکفان جبهه ها را نیز با انجام کارهای فرهنگی و مذهبی برای همیشه در اذهان نسل های جوان جامعه نگهداریم.

فرماندار کنگاور افزود: با برگزاری همایش، کنگره و نمایشگاه عکس در طول سال باید همواره این ایثارگران نظام را به جامعه دوباره معرفی کنیم.

وی با اشاره به برگزاری کنگروه شهدای استان کرمانشاه، تاکید کرد: همه امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای برگزاری یادواره‌های شهرستانی کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و 9400شهید استان کرمانشاه در شهرستان کنگاور فراهم شده است.

عزیزی با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب به حفظ دستاوردها و یاد شهدای دفاع مقدس، گفت: باید با تبعیت از فرمایشات رهبر انقلاب در پاسداشت و حفظ آرمانهای و اهداف والای شهدای جنگ تحمیلی با همراهی و تعامل خوب مسئولان فرهنگی کشور، موفق عمل کنیم.

در ادامه این جلسه، سرهنگ مجتبی بیاتی افزود: خوشبختانه کمیته‌های تخصصی برپایی یادواره‌های شهرستانی این کنگره در شهرستان کنگاور تشکیل شده است.

فرمانده سپاه ناحیه کنگاور گفت: کمیته‌های تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات، تبلیغات و فرهنگی، دانش‌آموزی و دانشجویی و نیز کمیته بناها و یادمان‌ها از جمله کمیته‌های تخصصی است که کار خود را برای آماده‌سازی بستر برپایی کنگره استانی آغاز کرده‌اند.

بیاتی در پایان تاکید کرد: برگزاری این کنگره اهداف معنوی بسیاری برعهده دارد که از بین می توان به تبیین زوایای اصلی زندگی شهدا به منظور ارائه الگوهای فکری و عملی به جوانان و ایجاد فضای تبلیغی مناسب به منظور پاسداشت‌ خون شهدا را از مهم‌ترین اهداف برگزاری کنگره عنوان کرد.
 

کد مطلب 1517306

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