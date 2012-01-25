برگزاری مسابقه عکاسی "چندقدم تابهشت" در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردارمنطقه یک گفت: در راستای همراهی شهروندان شهر مشهد با زائران پیاده امام رضا(ع) و به تصویر کشیدن این اقدام ،مسابقه عکاسی چند قدم تا بهشت توسط شهرداری این منطقه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود ایاز با اشاره به اینکه همه عکاسان حرفه ای و آماتور می توانند در این مسابقه شرکت کنند افزود: این مسابقه دارای دوبخش عکاسی با تلفن همراه وعکاسی با دوربین عکاسی است که هرعکاس می تواند در هربخش حداکثر 10 عکس به دبیرخانه این مسابقه ارسال کند.

وی اظهارداشت: پنجم بهمن ماه آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه است که در پایان مسابقه بعد از داوری عکس ها در هر بخش به 3 نفر از برگزیدگان جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

شهردارمنطقه یک از اجرای مراسم سوگواره نوگلان رضوی توسط این منطقه خبرداد و گفت: این همایش 5بهمن با حضور کودکان وبا همکاری مساجد، مهد کودک ها و دبستان های این منطقه برگزار خواهد شد.

ایاز با اشاره به اینکه پیش بینی شده در این مراسم هزارنفر از کودکان دختر و پسر این منطقه حضور داشته باشند بیان داشت: اجرای تئاتر،سرود کودکان و اجرای پرده خوانی ویژه شهادت امام رضا(ع) از جمله برنامه های این همایش است.

تابلوهای پزشکان مشهد همچنان غیراستاندارد باقی مانده است

چهار ماه از تاریخ تفاهم نامه شهرداری و نظام پزشکی در خصوص استاندار سازی و رعایت ضوابط حاکم بر تابلوهای پزشکان می گذرد با این حال هنوز شواهد حاکی از آن است که هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.

در همین رابطه محمدهادی جاوید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد اظهار کرد: بر اساس تفاهم نامه بین شهرداری، نظام پزشکی، نظام مهندسی، شورای شهر و دانشگاه علوم پزشکی، واحد های پزشکی موظف اند استانداردهای فیزیکی و ساختاری مندرج در تابلوهای پزشکان را بر مبنای ضوابط تعیین شده تغییر دهند که از مهلت تعیین شده 4 ماه می گذرد اما شاهدیم هیچ گونه تغییری در این زمینه در سطح شهر رخ نداده است.

وی در ادامه با اشاره به لزوم توجه به محتویات تابلوها اظهار کرد: آنچه در تابلوها به عنوان وضعیت حرفه‌ای و خدمات شغلی صاحبان حرف پزشکی به نمایش گذاشته می‌شود باید با مندرجات پروانه مطب سازگاری و انطباق داشته باشد.

جاوید با استناد به ماده 55 قانون شهرداری ها گفت: به منظور حفظ کیفیت سیما و منظر شهری و ساماندهی وضع موجود، تابلویی چسبیده به بدنه ساختمان روی نمای اصلی و در صورت لزوم تابلوی دوم به صورت طره ای "عمود برنمای ساختمان" نصب می شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در ادامه بیان کرد: بر اساس این تفاهم نامه در ساختمان هایی که دو پزشک و کمتر در آن فعالیت داشته باشند، مطب محسوب می شود و واحدهایی که بیش از دو پزشک درآن مستقر هستند، مجتمع محسوب می شود بر این اساس هر واحد دستورات خاص خود را باید دنبال کند.

وی با اشاره به اینکه هر مطب حداکثر می تواند یک تابلو مماس و یک تابلو عمود بر ساختمان داشته باشد، اظهار کرد: بر اساس این تفاهم نامه نصب تابلو در معابر و خیابان ها ممنوع است.

جاوید همچنین گفت: در مجتمع های پزشکی نصب تابلوهای عمود بر نما ممنوع است و تابلوهای مجتمع به صورت مناسب و یکپارچه به دیواره نمای اصلی نصب می گردد و حداقل ارتفاع از سطح پیاده رو تا زیر تابلو 2 و نیم متر و حداکثر ارتفاع بالای تابلوها تا زیر پنجره طبقه اول لحاظ می شود.

وی در خصوص تابلوهای رادیولوژی، آزمایشگاه، داروخانه، بیمارستان، درمانگاه و موسسات پزشکی گفت: محل نصب حداقل ارتفاع از سطح پیاده رو تا زیر تابلو 2.5 متر است.

کیسه زباله مخصوص به خودروها در مشهد ارائه می شود

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد گفت: با هدف رعایت نظافت و پاکیزگی شهر مشهد کیسه زباله مخصوص به خودروها ارائه می‌شود.

علی نجفی گفت: در حال حاضر سه چهارم هزینه‌های رفت و روب معابر سطح شهر را، زباله‌های پرتاب شده از داخل اتومبیل و زباله عابران تشکیل می‌دهد.

وی با بیان اینکه این حرکت توهین به حقوق شهروندان محسوب می‌شود، تصریح کرد: افرادی که دست به چنین اقدامی می‌زنند، در حقیقت به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند.

نجفی با تاکید بر رعایت نظافت و پاکیزگی از سوی شهروندان بیان داشت: یکی از مولفه‌های حقوق شهروندی رعایت و حفظ نظافت و پاکیزگی شهر است به این معنا که همان طور که شهروندان منزل و محیط پیرامون خود را تمیز نگه می‌دارند و آلودگی آن باعث ناراحتی آنان می شود، در فضای شهر نیز باید چنین حسی وجود داشته باشد.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد افزود: شهر مقدس مشهد به عنوان یک شهر زیارتی و پناهگاه خیلی از عاشقان و زائران امام هشتم‌(ع) است و باید این حس هم برای شهروندان این شهر و هم مسافران و زائران شهر مشهد مضاعف باشد.

وی تصریح کرد: از جمله اقداماتی که سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد در این راستا انجام داده طراحی پاکت‌های مخصوص زباله داخل خودرواست، این طرح قریب به دو سال توسط سازمان مدیریت پسماند تهیه و انجام شده است.

نجفی در خصوص مکان‌ های عرضه این پاکت‌ها گفت: شهروندان می‌توانند این پاکت‌ها را در ایستگاه‌های مخصوص مبادله پسماندهای خشک به صورت نیمه بها دریافت کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد ادامه داد: همچنین از دیگر مراکز عرضه پاکت مخصوص زباله خودرو، مرکز معاینه فنی حافظ می‌باشد که به صورت رایگان در اختیار افرادی که برای معاینه فنی خودروی خود مراجعه می‌کنند، قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: ایستگاه‌های استقبال از بهار تعبیه شده در ورودی شهر نیز این پاکت‌ها را در اختیار زائران و مسافران قرار خواهند داد.