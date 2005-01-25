فيلم هاي شايسته ديگري هم براي شركت در جشنواره وجود داشت

حسين مختاري كارگردان سينما و تلويزيون و عضو هيات انتخاب فيلم هاي مستند در مورد نحوه انتخاب آثار بخش مسابقه به خبر نگار سينمايي "مهر" گفت: ما اعضاي هيات انتخاب براساس مقررات و معيارهاي دفتر جشنواره به انتخاب فيلم ها پرداختيم و آثار شايسته اي را كه جهت راهيابي به بخش مسابقه در خور توجه بودند انتخاب و به هيات داوران ارائه كرديم.

وي در مورد تعداد آثاري كه براي انتخاب به هيات ارائه شده بود گفت: 185 فيلم براي انتخاب به ما ارائه شده بود و با توجه به مقررات بخش مستند جشنواره فيلم فجر كه فقط از فيلم هايي كه براي اولين بار جهت شركت جشنواره اي ارايه مي شوند استفاده مي گردد ، با نظر مسوولين دفتر جشنواره از ديدن فيلم هايي كه در جشنواره هاي ديگر حضور داشتند صرف نظر كرديم.

اين مستند ساز در مورد فيلم هاي انتخابي گفت: در مجموع 24 فيلم انتخاب شدند . براساس مقررات جشنواره به خاطر محدوديت زماني و تعداد فيلم ها، بيش از اين اجازه انتخاب نداشتيم . اگر مقررات اجازه انتخاب بيشتري به ما مي داد قطعا آثار شايسته اي ديگر هم براي حضور در بخش مسابقه مستند وجود داشت.

وي در مورد سطح كيفي مستندهاي جشنواره گفت: بخش مسابقه فيلم هاي مستند بخش نوپايي در جشنواره محسوب مي شود. با توجهي كه مسوولين به آن دارند، با گذشت هر سال سطح كيفي فيلم هاي مستند جشنواره بهتر مي شود.

مختاري افزود : از فيلمسازان مستند مي خواهم واقعا به اين بخش عنايت داشته باشند و به توليدات آثار در خور و شايسته بپردازند. فيلم مستند و فيلمسازان مستند را نبايد در دسته آماتورها قرار داد چون مستند سازان بايد از پشتوانه هاي علمي و فرهنگي بالايي برخوردار باشند. ضمن اينكه تخصص در بخش ساختار فيلم مستند، بر خلاف فيلم هاي داستاني حرف اول را مي زند.

حسين مختاري در مورد اتفاق نظر هيات انتخاب فيلم هاي مستند پيرامون انتخاب فيلم ها گفت: اجماعي كه مادر هيات انتخاب داشتيم بر اساس نقطه نظرات كارشناسي بود . همه هيات از آگاهي لازم برخوردار بودند. واقعا نقطه نظرات مشترك بوده و تقريبا در مورد فيلم هاي انتخابي به يك جمع بندي مشترك رسيده بوديم.

وي در پايان در باره كافي بودن تعداد اعضاي هيات انتخاب اين بخش گفت : در مورد تعداد اعضاي هيات انتخاب بايد بگويم اين تعداد براساس نقطه نظرات مسوولين جشنواره بوده است و فكر مي كنم با اين تركيب اين تعداد كافي بوده است.