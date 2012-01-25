به گزارش خبرنگار مهر، "زلاتکو کرانچار" پس از پیروزی یک برصفر تیمش مقابل نفت تهران گفت: موقعیتهای زیادی در این دیدار داشتیم و در همان لحظات اول توانستیم به گل برسیم که این مسئله شرایط بازی را به سود ما تغییر داد.
وی با بیان اینکه سیدصالحی به موقع دروازه تیم نفت را باز کرد، افزود: میدانستیم نتیجه این بازی برای آینده و قهرمانی ما فوق العاده مهم است. در این بازی سخت برابر تیم نفت که بسیار خطرناک بود عملکرد خوبی داشتیم و گل سیدصالحی هم باعث شد روند مسابقه را در دست بگیریم.
سرمربی تیم سپاهان گفت: در جریان این بازی سه، چهار موقعیت فوق العاده عالی را از دست دادیم، گرچه نفت هم دو فرصت طلایی را به تیر دروازه ما زد. در مجموع باید بگویم ما لیاقت برنده شدن در این بازی را داشتیم.
وی با تبریک به تیم خود و بازیکنان تیم نفت به خاطر ارائه یک بازی جوانمردانه افزود: این برای ما بسیار مهم است که بازی آینده برابر فجرسپاسی را در خانه با موفقیت پشت سر بگذاریم. اگر بخواهیم راه قهرمانی برایمان هموار شود آن بازی را باید ببریم. امیدوارم در این دیدار به نتیجه لازم برسیم.
کرانچار در مورد غیبت "عماد رضا" که هیچ مشکلی برای حضور در این دیدار نداشت، تصریح کرد: نمیدانم شما این اطلاعات را از کجا میآورید، چون واقعا این بازیکن در آخرین تمرین مصدوم شد و آزمایش ام آر ای گرفت تا میزان مصدومیتش مشخص شود.
"قطعا با صبر بیشتر نتیجه میگیریم"، وی با بیان این جمله افزود: ما مهاجمان خوبی داریم و من از عملکرد آنها راضی هستم، زیرا گلهای مهمی به ثمر رسانده و باعث شدهاند تفاضل گل خوبی داشته باشیم.
سرمربی تیم سپاهان ادامه داد: در فصل جدید راه قهرمانی هیجان انگیز خواهد بود و رسیدن به مقام اول کار سادهای نیست. همه تیمها در مسابقات امسال خوب هستند و در هر مسابقه برای گرفتن امتیاز و پیروزی به میدان میآیند. فاصله تیمها هم زیاد نیست و تنها کار ما گرفتن نتیجه است.
وی با تاکید براینکه نتایج دیگر تیمها به ویژه استقلال و تراکتورسازی برای زردپوشان اصفهانی اهمیت زیادی دارد، خاطرنشان کرد: راه سختی برای قهرمانی داریم اما در این هفتهها فاصله 9 امتیازی خود با استقلال را بسیار کم کردهایم و این راهمان را ادامه میدهیم تا به موفقیت نهایی که مدنظرمان است، دست یابیم.
سرمربی تیم سپاهان در پایان تصریح کرد: من در هر بازی که به میدان میروم به فکر پیروزی هستم. با آنالیز شرایط تیم نفت و نقاط ضعف قدرت حریف میدانستیم که کار سختی را پیش رو داریم اما با اعتقادی که به فرم خوب بازیکنانم داشتم میدانستم میتوانیم در این دیدار پیروز شویم.
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