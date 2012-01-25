سهم آموزشگاههای آزاد خراسان جنوبی در آموزشهای فنی و حرفه ای اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خوشایند با تاکید بر آشنایی مردم با فعالیت آموزشگاههای آزاد برای پیشبرد اهداف آموزشی و شناساندن تواناییها و پتانسیلهای سازمان آموزش فنی و حرفه ‌ای، افزود: یک میلیون نفر ساعت معادل یک سوم تعهدات آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ‌ای برعهده آموزشگاههای آزاد استان است که این آمار نشان از فعالیت گسترده و توان بالای آموزشگاههای آزاد استان است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ‌ای خراسان جنوبی مهارت ‌آموزی را اساس و اصل اشتغال دانست و ادامه داد: امروز مشاهده می ‌کنیم بیشتر فارغ ‌التحصیلان مدارس و دانشگاهها با توجه به اینکه سالها مشغول تحصیل در رشته خاصی بوده ‌اند اما پس از پایان تحصیلات، برای ورود به بازار کار فاقد مهارتهای لازم هستند.

خوشایند، ایجاد آموزشگاههای خصوصی و غیر دولتی را در کنار مراکز آموزشی دولتی از جمله راهکارهای هدایت افراد برای مهارت ‌آموزی و اشتغال دانست و افزود: با توجه به سیاستهای نظام و دولت و اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ‌ای کشور در واگذاری آموزشها به بخش خصوصی و تعاونیها آماده هرگونه همکاری با روسای انجمنها و آموزشگاههای آزاد استان هستیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ ای خراسان جنوبی ادامه داد: آموزشگاههای آزاد و انجمنها باید طوری با شرایط خود را وقف دهند که بتوانند ضمن فعالیتهای آموزشی خود، اجرا و آموزش رشته ‌های تخصصی دانشجویان را نیز بر عهده بگیرند.

وی از حمایتهای آموزش فنی و حرفه ‌ای از کارآموزان بعد از اتمام دوره آموزشی آنها خبر داد و گفت: این افراد می ‌توانند پس از پایان دوره آموزشی خود علاوه بر استفاده از تسهیلات مشاغل خانگی و بنگاههای زودبازده، با تشکیل شرکتها و تعاونی تولیدی علاوه بر ایجاد اشتغال، مشکل تهیه مواد اولیه و فروش محصولات خود را در بازار حل کنند.