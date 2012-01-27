سید جمال ساداتیان تهیهکننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: "برف روی کاجها" هم اکنون در مرحله اپیتک در استودیو فیلمساز قرار دارد و برای نهم بهمن ماه نسخه نهایی تحویل جشنواره خواهد شد.
وی افزود: من شخصا فیلم را خیلی دوست دارم. قصه کار بسیار بومی و اجتماعی است. شاید نسخههای خارجی از "برف روی کاجها" بدون هر نوع محدودیتی تاکنون ساخته شده باشد. اما ما در سینمای ایران باید محدودیتها و خط قرمزها را اعمال کنیم.
ساداتیان تاکید کرد: "برف روی کاجها" برگرفته از رفتارهای اجتماعی ما در جامعه امروز است. این گونه رفتاری حتی با کشورهای همسایه ما نیز متفاوت است. به همین دلیل قصه آن بومی تلقی میشود. از این جهت فیلم بسیار تاثیرگذار است.
وی در پایان گفت: یکی از ویژگیهای خوب این فیلم در کنار فیلمنامه و کارگردانی، بازی بازیگران و فیلمبرداری است. البته فیلم به صورت سیاه سفید گرفته شده و قطعا با دیدن آن مخاطب متوجه این شیوه فیلمبرداری خواهد شد.
"برف روی کاجها" با بازی مهناز افشار، ویشکا آسایش، صابر ابر، حسین پاکدل، حسن معجونی، آناهیتا افشار، الهام کردا و با حضور شیرین یزدانبخش روایت میشود.
تهیهکنندگی این فیلم به عهده سیدجمال ساداتیان است و عوامل تولید عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، طراح چهرهپردازی: مهرداد میرکیانی، صدابردار: ایرج شهزادی، طراح صحنه و لباس: غزاله معتمد، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: علی تیموری، منشی صحنه: مرجان تاجیک، مشاور رسانهای: آرامه اعتمادی، عکاس: محمد حسین ساداتیان و تدارکات: امیر نوروزی.
پیمان معادی فیلمنامهنویس "کافه ستاره" است و بازی در فیلمهای سینمایی "درباره الی..." و "جدایی نادر از سیمین" را در کارنامه دارد.
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