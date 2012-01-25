جوانان ایران با شکست مقابل لتونی از صعود به نیمه نهایی بازماندند

به گزارش خبرنگار مهر، ایران امروز چهارشنبه در حالی که با نتیجه تساوی یک بر یک به کار خود پایان داده بود در ضربات پنالتی با نتیجه 4 بر یک مقابل لتونی مغلوب شد. ایران در مرحله گروهی این رقابت ها مقابل بلاروس متوقف شده بود اما در دیدار برابر تیم های لیتوانی و تاجیکستان به برتری رسیده بود.

مسابقات فوتبال جام دوستی روسیه با حضور 12 تیم زیر 21 سال از کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه برگزار می‌شود که تیم کشورمان نیز با تیم زیر 19 سال در این رقابت‌ها شرکت کرده است. این رقابت‌ها از 19 تا 29 ژانویه 2012 (29 دی‌ماه تا 9 بهمن ماه 1390) در شهر سنت پترزبورگ روسیه برگزار می‌شود.