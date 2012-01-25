به گزارش خبرنگار مهر، حسن حاج رسولی ها پس از توقف بدون گل تیمش مقابل ملوان بندرانزلی که عصر امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد، در نشست خبری عنوان کرد: ما دو نیمه متفاوت داشتیم. در نیمه اول بدنبال این بودیم که مالکیت توپ را در اختیار بگیریم و توپ را به کناره ها بیاوریم که این اتفاق افتاد بطوریکه راه نفوذ ملوان را بستیم.

وی با بیان اینکه در نیمه دوم قصد داشتیم به ملوان ضربه بزنیم که متاسفانه مهاجمانمان از فرصت های خود استفاده نکردند، گفت: برنامه خاصی برای این بازی داشتیم که متاسفانه بنا به دلایلی عملی نشد.

حاج رسولی ها اضافه کرد: به بازیکنان گفته بودیم که باید بازی بهتری ارائه دهند و انتظار بیشتری از آنها داشتیم ولی به هر حال بچه ها با وجود اینکه ملوان خیلی بسته بازی کرد همه تلاش خود را در این بازی کردند.

مربی تیم ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه ما برای بازی از بازیکنانی استفاده می کنیم که به شرایط تاکتیکی آن بازی نزدیکتر باشند و به درد آن بازی بخورند، گفت: همه تلاش خود را انجام خواهیم داد تا تیممان را به جایگاه اصلی اش برسانیم.

وی همچنین درخصوص مسائل مالی تیمش گفت: ‌این مسائل تکراری است و به من مربوط نمی‌شود که پاسخگو باشم. باید مدیران باشگاه در این زمینه اظهارنظر کنند.

حاج رسولی ها در رابطه با عدم استفاده از ماچادو نیز عنوان کرد: به هر حال شرایط تاکتیکی تیم به گونه‌ای بود که سرمربی درنظر گرفت از این بازیکن استفاده نکند.

منصور ابراهیم‌زاده سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن پس از توقف تیمش مقابل ملوان در نشست خبری حاضر نشد.