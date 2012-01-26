به گزارش خبرگزاری مهر، فلسفه در دوران باستان تنها یک رشته دانشگاهی مطابق آنچیزی که امروز از آن فهم می‌شود نبوده است.

کوپر در این سخنرانی که از سلسله درسگفتارهای ارزشهای انسانی دانشگاه استنفورد به شمار می‌رود به بررسی فلسفه باستان می‌پردازد.

کوپر معتقد است فلسفه باستان و آموزه‌های فلسفی سقراط، افلاطون و ارسطو آموزه‌های فلسفی نیستند بلکه شیوه‌ها و روشهایی برای زندگی نیز محسوب می شوند.

جان کوپر استاد کرسی هنری پاتنم و استاد فلسفه در دانشگاه پرینستون است، درسگفتارهایی درباره ارزش انسانی از درسگفتارهای مهم دانشگاه استنفورد است که در حوزه‌های فلسفه، دین، علوم انسانی و علوم برگزار می شود.

کوپر متخصص فلسفه باستان و به ویژه فلسفه ارسطوست، خرد و خیر بشری نزد ارسطو عنوان کتابی از او درباره آرای این فیلسوف یونان باستان است.

درسگفتار ارزشهای انسانی از درسگفتارهای مهم فلسفی است که پیش از این توسط فیلسوفان بنامی چون دایاموند، دوروثی آلیسون، مری رابینسون، هری فرانکفورت و دیوید دیویس ارائه شده است.