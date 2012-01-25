کاهش 60 درصدی تخلفات رانندگی در اردبیل/ افزایش تخلفات عابران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مریخی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: این میزان کاهش از آغاز اجرای مرحله دوم قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی در استان محقق شده است.

به گفته وی در این مدت علاوه بر کاهش تلفات رانندگی بسیاری از تخلفات کوچک و بزرگ درون شهری استان کاهش چشمگیری داشته است.

مریخی رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را مهمترین دلیل این کاهش عنوان کرد و افزود: استفاده و بستن کمربند ایمنی، رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقتهای بی مورد و عدم استفاده از تلفن همراه در رانندگی و ... از تخلفاتی بود که در استان حالت قانونی به خود گرفته است.

وی با اشاره به بررسیهای میدانی صورت گرفته اضافه کرد: این موارد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 60 درصدی داشته که نشان از تاثیر مثبت قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با اشاره به افزایش تخلف عابران پیاده و راکبان دوچرخه ابراز داشت: عدم وجود قانون خاص برای عابران پیاده و راکبان دوچرخه باعث افزایش تخلفات در استان شده که سعی داریم با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب قانون مندی را در این گونه تخلفات افزایش دهیم.

وی اظهار امیدواری کرد که در صورت ادامه این روند تا آخر سال تخلفات مختلف رانندگی که بیشترین مشکلات را در داخل شهرهای استان ایجاد می‌کرد به میزان چشمگیری کاهش یابد.