رشد سالیانه مصرف برق متوقف شد/ کاهش 10 درصدی مصرف انرژی

مجید نامجو در گفتگو با مهر با بیان اینکه بخشی از منابع مورد نیاز در هدفمندی یارانه ها و منابعی که به حسابهای مردم واریز می شود از هدفمند شدن قیمتها در آب و برق است، گفت: پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، تحرک خوبی در صنعت آب و برق ایجاد شد.

وزیر نیرو اظهار داشت: به دلیل اینکه بالاخره دولت تصمیم نهایی خود را در زمینه اصلاح قیمتها گرفت، این اقدام در بین پیمانکاران و سازندگان تجهیزات آب و برق یک امیدی ایجاد کرد به نحوی که آنها نسبت به حل مسائل و نیازهای خود مطمئن تر شدند.

نامجو در این خصوص که در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا چه میزان صرفه جویی در مصرف برق اتفاق افتاده است، گفت: با اجرای قانون هدفمندی یاران ها، رشد 8 درصدی مصرف برق سالیانه متوقف شد.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر متوقف شدن رشد سالیانه مصرف برق در کشور، 2 درصد هم مصرف انرژی در مجموع پایین آمد. به صورت کلی می توانیم بگوییم که 10 درصد از مصرف انرژی کشور پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کاهش یافته است.

وزیر نیرو با بیان این مطلب که هدفمندی یارانه ها برکات زیادی برای صنعت آب و برق به همراه داشته است، تاکید کرد: در بخش آب هم 5 درصد کاهش مصرف اتفاق افتاده است.

نامجو همچنین به اصلاح رفتار مصرفی مردم اشاره کرد و گفت: در گذشته در بخش برق 55 درصد مشترکان ما در حد الگو مصرف قرار داشته اند که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها این میزان کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: پس از کاهش مصرف خانوارها و انتقال مصرف مشترکان به طبقات پایین تر، درصد مشترکانی که هم اکنون الگوی مصرف برق را رعایت می کنند، بالای 70 درصد شده است.

وزیر نیرو در پایان به این مطلب هم اشاره کرد که مردم توانسته اند نیازهای خودشان را با الگوی مصرف تطبیق بدهند.