به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال استقلال و فولادخوزستان از ساعت 18 امروز چهارشنبه برگزارکننده آخرین دیدار از هفته بیست و دوم مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور بودند. این بازی که در حضور کمتر از 10 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی برگزار شد، در پایان به برتری 2 بر یک آبی پوشان تهرانی انجامید.

استقلال که در فاصله یک ساعت به آغاز دیدار مقابل فولاد صدر جدول را به تراکتورسازی سپرده بود، با انگیزه پیروزی گام به میدان گذاشت اما با وجود بازی خوب و تهاجمی 60 دقیقه برای زدن گل برتری صبر کرد.

در شرایطی که حملات استقلال راه به جایی نمی‌برد، بازهم مجتبی جباری در نقش منجی ظاهر شد و با پاسی دقیق آرش برهانی را در موقعیت گلزنی قرار داد. مهاجم استقلال در دقیقه 15 نیمه دوم قدر پاس طلایی جباری را به خوبی دانست و با پای چپ تور دروازه فولاد را به لرزه درآورد.

پس از این گل فولادخوزستان حملاتی روی دروازه استقلال داشت اما نه مدافعان آبی پوش مرتکب اشتباه شدند و نه سیدمهدی رحمتی. استقلال که با دفع حملات فولاد دل به ضدحملات بسته بود، با فرصت طلبی آرش برهانی در دقیقه 78 به گل دوم رسید. برهانی این بار یک تنه از صف مدافعان فولاد گریخت و در مصافی تک به تک با سنگربان فولاد با گذر از سد او و جابا موجیری گل دوم را به ثمر رساند.

استقلال تیر خلاص را به تیم فولاد شلیک کرد اما تیم جوان جلالی ناامید نشد و تا آخرین دقایق مسابقه به حملات خود ادامه داد تا اینکه در دقیقه 90 توسط رضا نوروزی یکی از گل‌های خورده را جبران کرد. در به ثمر رسیدن این گل نمی توان از اشتباه سیدمهدی رحمتی به سادگی گذشت، او با اشتباه خود عملکرد خوبش در مصاف با سرخپوشان خوزستانی را زیر سئوال برد و البته در راه همتای پرسپولیسی خود یعنی میثاق معمارزاده گام برداشت که در شکست این تیم برابر صنعت نفت نقش اول را داشت.

استقلال با این پیروزی موقتا از دست تراکتورسازی و امیرقلعه نویی فرار کرد و به صدر جدول بازگشت تا دیدارهای هفته های آینده نقش تعیین کننده ای در مشخص کردن قهرمان داشته باشد.

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- استقلال تهران 43 امتیاز

2- تراکتورسازی تبریز 42 امتیاز

3- سپاهان اصفهان 40 امتیاز

4- صبای قم 38 امتیاز

5- نفت تهران 36 امتیاز

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16- راه آهن شهرری 22 امتیاز - تفاضل گل 4-

17- شاهین بوشهر 22 امتیاز - تفاضل گل 7-

18- مس سرچشمه 17 امتیاز