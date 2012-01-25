مسئولان به حوزه جوانان توجه ویژه داشته باشند/ دهیاران بخش مرکزی ملارد گردهم آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری ملارد در جلسه ستاد هماهنگی برگزاری مراسم ایام دهه فجر در این شهرستان گفت: مسئولان باید از دخالت دادن مسایل انتخاباتی و کاندیداها در مراسم دهه فجر پرهیز کرده و ولایت پذیری و حرکت در مسیر ولایت و اطاعات مطلق از رهبر معظم انقلاب را سرلوحه کارها و اقدامات خود قرار دهند.

اکبری طارمی، برجسته کردن نقش امام(ره) و تبیین اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی به عنوان عامل اتحاد، انسجام و پیروزی انقلاب اسلامی را مورد تاکید قرار داد.

وی، نقش رهبر معظم انقلاب در تداوم و توسعه انقلاب شکوهمند اسلامی را مهم و خطیر دانست و افزود: همچنین نقش مردم در پیروزی انقلاب و حفظ دستاوردهای عظیم آن نیز باید هنرمندانه و به نحو موثر به نسل آینده معرفی شود.

مسئولان به حوزه جوانان توجه ویژه داشته باشند



طارمی با اشاره به تقارن هفته وحدت و میلاد مسعود پیامبر اکرم (ص) با ایام دهه مبارک فجر، بر توجه مضاعف به نوجوانان و جوانان به عنوان آینده سازان مملکت اسلامی و طراحی برنامه های متعدد برای اقشار گوناگون جامعه در این ایام تاکید کرد.

وی ادامه داد: در این ایام باید بصیرت افزایی جوانان، تبیین وظایف مسئولان و مردم در حفظ و نشر انقلاب اسلامی و جلب حضور حداکثری در مراسمات به منظور خنثی کردن توطئه های دشمنان نظام باید مورد توجه مسئولان شهرستان ملارد قرار گیرد.

مسئولان از دخالت دادن مسایل انتخاباتی در مراسمهای دهه فجر خودداری کنند



معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری ملارد یادآور شد: مسئولان باید از دخالت دادن مسایل انتخاباتی و کاندیداها در مراسمات دهه فجر پرهیز کرده و ولایت پذیری و حرکت در مسیر ولایت و اطاعات مطلق از رهبر معظم انقلاب را سرلوحه کارها و اقدامات خود قرار دهند.

وی افزود: آذین بندی و فضاسازی سطح معابر و خیابانهای شهرها و روستاها، برپایی مسابقات و نمایشگاههای مختلف فرهنگی، قرآنی و ورزشی با عنوان جام دهه فجر باید در دستور کار ادارات و سازمانهای شهرستان قرار گیرد.

طارمی اظهار داشت: همچنین طی ایام دهه فجر برنامه هایی نظیر گلباران مزار مطهر شهدا، نور افشانی شهر در شب 22 بهمن و دیدار از خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران برگزار می شود.

تودیع و معارفه سرپرست حراست فرمانداری ملارد



در مراسمی که با حضور فرماندار، معاون اداری مالی و برنامه ریزی، معاون فنی عمرانی، بخشدار مرکزی و بخشدار صفادشت شهرستان ملارد و همچنین نمایندگانی از اداره کل حراست استانداری تهران برگزار شد، سعید جهانگیری به عنوان سرپرست جدید حراست فرمانداری ملارد معرفی شد.

در این مراسم از تلاشها و زحمات حسینعلی حیدرزاده در مدت تصدی این پست تجلیل شد.

حضور واحد حراست در دستگاه ها ضروری است



فرماندار ملارد در این مراسم به ضرورت حضور واحد حراست در دستگاهها اشاره کرد و گفت: منشور اخلاقی و کاری حراست، سرلوحه مناسبی برای فعالیت این واحد ارزشمند است.

ناصر بورد اظهار امیدواری کرد: سرپرست جدید حراست فرمانداری و همکارانش در همه امور به ویژه در آستانه انتخابات در اجرای امور محوله و انجام وظایف موفق و سربلند باشند.

دهیاران بخش مرکزی شهرستان ملارد گردهم آمدند



آخرین اقدامات و فعالیت صورت گرفته توسط دهیاران بخش مرکزی شهرستان ملارد در نشست مشترک با بخشدار مرکزی این شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه هریک از دهیاران به بیان فعالیت های خود در زمینه های عمرانی، خدماتی و فرهنگی پرداختند و مشکلات و مسائل خود را نیز مطرح کردند.

بخشدار مرکزی شهرستان ملارد در این جلسه طی سخنانی به موضوع جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز تاکید کرد و بر نظارت دقیق تر و ساماندهی هرگونه ساخت و ساز در سطح روستاها تاکید کرد.

دهیاران نظارت ویژه بر تغییر کاربری اراضی در روستاها داشته باشند



انصاری یکی از وظایف اصلی دهیاران را توسعه کشاورزی و حفاظت از اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری آنها برشمرد و گفت: در این باره قوانین محکم و جرایم سنگینی اتخاذ و اعمال خواهد شد.

بخشدار ملارد در بخش دیگری از این جلسه به موضوع انتخابات پیشرو اشاره کرد و افزود: مجلس نماد انتخاب مردم است و دهیاران تلاش خود را به کار ببندند تا مشارکت حداکثری روستائیان را در پای صندوق های رای شاهد باشیم.

وی در ادامه بر بی طرفی در برگزاری انتخابات و صیانت از آراء مردم تاکید کرد.

بخش مرکزی ملارد دارای 10 روستای دارای دهیاری است.