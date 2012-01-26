به گزارش خبرنگار مهر، خبرهای جشنواره فیلم فجر، حاشیه های پروانه نمایش آثار، نامزدی "جدایی نادر از سیمین" گلایه برخی از بازیگران و عوامل فیلم هایی که در بخش خارج از مسابقه هستند، آغاز اکران عمومی یک فیلم، خبرهایی جدیداز پروژه تاریخی "استرداد" و... از اخبار مهم سینمای ایران در هفته اول بهمن ماه بود.

- چند روزی بیشتر تا برگزاری جشنواره فیلم فجر باقی نمانده است اما هنوز حرف و حدیث هایی درباره فیلم های بخش مسابقه وجود دارد. امروز چهارشنبه 5 بهمن ماه شاید به نوعی می توان گفت لیست نهایی فیلم های بخش مسابقه پروانه نمایش گرفتند. در ابتدا یک لیست 10 ده تایی اعلام شد و درست یک ساعت بعد 20 فیلم دیگر پروانه نمایش موقت گرفتند!

یکی از نکات جالب لیست دوم نبود فیلم های "بی خود و بی جهت" عبدالرضا کاهانی و "آمین خواهیم گفت" سامان سالور بود. این دو فیلم در بخش مسابقه جشنواره فجر حضور دارند و هنوز مجوز نمایش دریافت نکرده اند. البته سجادپور در گفتگویی با خبرگزاری مهر عنوان کرد، امیدوار است فیلم کاهانی هم مجوز بگیرد.

یکی دیگر از نکات قابل توجه این موضوع حضور فیلم "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" روح الله حجازی بود که با وجوداینکه در هیچ بخشی حضور ندارد اما پروانه موقت نمایش گرفته است. این موضوع نشان می دهد هنوز جای امیدواری وجود دارد. البته فیلم های "پریناز" بهرام بهرامیان و "قلاده های طلا" ابوالقاسم طالبی نیز وضعیت نا مشخصی دارند. البته چند روز گذشته نجیبی تهیه کننده "پریناز" اعلام کرده بود که حل مشکلات ممیزی این فیلم با سجادپور و مسئولین ارشاد جلسه دارد که سجادپور کاملا از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرد.

البته جدول نمایش آثار بخش مسابقه در اختیار مردم قرار گرفته است و مخاطبین و علاقمندان بر همان اساس بلیت ها را خریداری کردند. به گفته خزاعی دبیر جشنواره نیز امسال استقبال خوبی از آثار بخش مسابقه صورت گرفته است. البته به زودی جدول نمایش فیلم ها در برج میلاد هم مشخص می شود.

- یکی دیگر از حاشیه های سی امین جشنواره فیلم فجر گفتگو و یادداشت هایی بود که عوامل و بازیگران فیلم های "پنهان" مهدی رحمانی و "اکباان" مهرشاد کارخانی در ارتباط بانبود این آثار در بخش مسابقه در سایتها منتشر کردند. از جمله آنها می توان به آنا نعمتی، تورج منصوری، مهرداد صدیقیان، محسن علی اکبری، شاهد احمدلو، داوود رشیدی و... اشاره کرد.

- آکادمی علوم و هنرهای سینمایی در آخرین مرحله اعلام نامز‌دهای اسکار 2012 نام فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" را در فهرست نامزدهای دو بخش بهترین فیلم خارجی زبان و بهترین فیلمنامه جای داد.

پس از آنکه هفته گذشته مسؤولان آکادمی از میان 63 اثر و بررسی مرحله نخست، اسامی 9 فیلم را به عنوان لیست اولیه بهترین فیلم های خارجی این دوره اعلام کرد، ساعتی قبل فهرست 5 فیلم نهایی بخش بهترین فیلم خارجی و نیز سایر بخش‌های اصلی مراسم اسکار اعلام شد که در این بین نماینده سینمای ایران توانست در دوبخش نامزد دریافت جایزه اسکار شود.

در بخش بهترین فیلم خارجی‌زبان فیلم‌های "جدایی نادر از سیمین" اصغر فرهادی از ایران، "کله‌شق" میشائیل آر. روسکام از بلژیک، "پانویس" جوزف سدار از رژیم صهیونیستی، "در تاریکی" آنی‌یژکا هولاند از لهستان و "آقای لازار" فیلیپ فالاردو از کانادا رقابت می‌کنند.

بر این اساس فیلم "جدایی نادر از سیمین" پس از فیلم "بچه‌های‌آسمان" (مجید مجیدی) دومین نماینده سینمای ایران است که در بخش بهترین فیلم خارجی زبان به این مرحله راه‌یافته‌است.

فرهادی در بخش بهترین فیلمنامه غیراقتباسی، فیلمنامه‌‌نویسان فیلم‌های "هنرمند"(میشل هازاناویسیوس)، "ساقدوش‌ها" (آنی مامولو و کریستین ویگ)،"نیمه‌شب در پاریس" (وودی آلن) و "Margin Call" نوشته جی.سی.چاندور را به عنوان رقیب پیش‌ رو دارد.



نامزدی فیلم "جدایی نادر از سیمین" در بخش بهترین فیلمنامه نخستین حضور سینمای ایران در بخش‌های رقابتی اصلی اسکار محسوب می‌شود. هشتاد و چهارمین دوره جوایز اسکار 26 فوریه (دوشنبه 8 اسفند) در کداک تیه‌تر لس‌آنجلس برگزار می‌شود.

-فیلم سینمایی "به هدف شلیک کن" اولین تجربه کارگردانی محمد کتیرایی از امروز چهارشنبه 5 بهمن ماه در گروه سینمایی قدس روی پرده رفت. در خلاصه داستان "به هدف شلیک کن" آمده: این فیلم حدیث نسل جوانان امروز ماست که در لایه‌های جامعه پرسه می‌زنند و همواره به نقطه‌های کور می‌رسند. آنها در نهایت در تلاقی مرگ و زندگی به عشق متوسل می‌شوند. در این هیاهو و غوغا کسی آنها را یاور نیست تا شاید شرنوشت به گونه‌ای دیگر رقم بخورد.

پولاد کیمیایی، پژمان بازغی، روناک یونسی، اشکان خطیبی و کامران تفتی از بازیگران "به هدف شلیک کن" هستند. این فیلم حدود دو سال پیش تولید شده است. عومل اصلی فیلم عبارتند از: کارگردان:محمد کتیرایی، نویسندگان فیلمنامه:سامان سالور و مجید بلون، فیلمبردار:هومن بهمنش، تدوین: مستانه مهاجر، طراح چهره‌پردازی: مهرداد میرکیانی، صدابردار و صداگذار:سعید آهنگرانی و مرجان گلزار، مدیر تولید: نوا روحانی، موسیقی:رضا روحانی، تهیه کننده: جهانگیر کوثری، مشاور رسانه‌ای و تبلیغاتی: پویا نبی، پخش از:امید فیلم.

آزادی، اریکه ایرانیان، پردیس زندگی، ملت، رازی، کیان، راگا، قدس، حافظ، ناهید، مرکزی، میلاد و کارون سالن نمایش دهنده "به هدف شلیک کن" است.

- پروژه تاریخی "استرداد" به کارگردانی علی غفاری و تهیه کنندگی محسن علی اکبری به زودی کلید می خورد. این فیلم سینمایی محصول بنیاد سینمایی فارابی است و با تهیه‌کنندگی محسن علی‌اکبری تولید خواهد شد.



دکتر علی‌اکبر ولایتی مشاور تاریخی این فیلم است که مضمون اصلی آن، به وقایع پس از جنگ جهانی دوم و زمانی که سران کشورهای متّفــق نشستی را در تهران برگزار کردند اشاره دارد. فیلمبرداری این فیلم از اواسط هفته آینده در مسکو آغاز خواهد شد.

فهرست عواملی که تاکنون حضورشان در این پروژه قطعی شده است عبارتند از:کارگردان و بازنویسی نهایی فیلمنامه: علی غفاری، نویسنده: علیرضا طالب‌زاده، مشاور کارگردان: ابراهیم حاتمی‌کیا، مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، مدیر هنری: ایرج رامین فر، مدیر صدابرداری: حسن زاهدی، طراح چهره پردازی : محسن بابایی، مدیر تولید: طهورا ابوالقاسمی مشاور تولید در امور برون مرزی: علاءالدین پژهان، بازیگردان: سیما تیرانداز، دستیار فیلمبردار : محمد ابراهیمیان، مدیر برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان: مانفرد اسماعیلی، مترجم: حسین قاسمیان.

از دیگر عوامل "استرداد" می‌توان به: جانشین تولید: سحر مصیبی، امیرحسین جبه داری، دستیار دوم کارگردان: حامد پوراسفندیانی، منشی صحنه: سحر جزایری، عکاس: حسن ناحی، گروه فیلمبرداری: کوهیار کلاری، مهران ممدوح، امیر محمدی

گروه لباس و صحنه: جعفر محمدشاهی، حسین طهماسبی، گروه چهره پردازی: مرضیه نوروزی،، ناصر آقاسی، محمد سجاد شاه گلدی، جلوه های ویژه رایانه ای: داریوش حافظ الکتب و دستیار صدابردار: مهدی ابراهیم زاده و گروه تدارکات: سعید اردستانی، رضا خدادی، مهدی صدیق، ابوالفضل شیری

حمید فرخ‌نژاد، فرهاد قائمیان، سایارا صافاروا، بهنام تشکر، صالح میرزاآقایی، سیاوش چراغی‌پور و با حضور پوریا پورسرخ.... از بازیگران این فیلم هستند.

- یکی دیگر از خبرهای جالب توجه جشنواره فجر گمانه زنی درباره داوران است. شنیده می شود که علیرضا رئیسیان، مسعود جعفری جوزانی، مسعود کیمیایی، شهریار بحرانی و گلاب ادینه از گزینه های داوری هستند. گویا جعفری جوزانی به دلیل سفر داوری را نپذیرفته است.