موانع تجاری گرگان با قزاقستان رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دامغانی عصر چهارشنبه در نخستین میز کشوری قزاقستان، خواهان حمایتهای بیشتر مسئولان سازمان توسعه تجارت و استان جهت رفع موانع تجاری بین دو کشور شد.

وی در این جلسه به ارائه گزارش مختصری از اقدامات انجام شده درخصوص پذیرش هیئتهای تجاری در اجلاس ICBC در سال 1391 پرداخت.

دامغانی، پذیرش و اعزام هیئتهای تجاری در سال آینده، تأسیس مرکز تجاری استان گلستان در آکتائو، طرح توسعه فرهنگ صادرات و ...را از دیگر اقدامات عنوان کرد.

استان منگستائو از گذشته مورد توجه بازرگانان گلستانی بوده و برگزاری نمایشگاه اخیر توانمندیهای اقتصادی استان گلستان در بندر آکتائو، زمینه فعالیتهای بیشتر را فراهم کرده است.

این میز با حضور معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران در گرگان برگزار شد.