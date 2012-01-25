7 پروژه آموزشی در اردبیل افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اردبیل اظهار داشت: در این ایام علاوه افتتاح پروژه های آموزشی، طرحهای عمرانی و اقتصادی نیز در مناطق شهری و روستایی به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه پروژه های آموزشی در قالب مدرسه سازی، مقاوم سازی مراکز آموزشی و... است، افزود: از آغاز سال جاری تاکنون نیز 15 پروژه عمرانی در قالب 54 کلاس با اعتبار 38 میلیارد ریال افتتاح و در اختیار آموزش و پرورش قرار داده شده است.

فرماندار اردبیل با اشاره به افزایش اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش و 4 برابر شدن هزینه اعتبارات مقاوم سازی مدارس در مناطق شهری و روستایی یادآور شد: با این اعتبارات 82 پروژه عمرانی در قالب 412 باب کلاس در بخش مدرسه سازی و مقاوم سازی احداث شده است.

وی با بیان اینکه دو هزار و 720 میلیارد ریال برای مقاوم سازی این واحدهای آموزشی هزینه شده است، ابراز داشت: تحقق این مهم علاوه بر تحول در ساخت و ساز مراکز آموزشی، استحکام فضاهای آموزشی در مناطق شهری و روستایی موجب اعتلای جایگاه فرهنگی و نظام تعلیم و تربیت در منطقه شده است.

اکبری ضمن تاکید بر مراقبت اولیاء از دانش آموزان و هدایت تحصیلی مناسب و شایسته آنها از طریق مربیان مدرسه، خواستار برنامه ریزی مدارس در مدیریت صحیح و اصولی، تشکیل دوره های آموزش جبرانی و حضور موفقیت آمیز دانش آموزان منطقه در کنکور سراسری سال آینده شد.

وی همچنین با اشاره به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد: باید با روشنگری، آگاهسازی و تبیین آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی به عنوان چراغ هدایتگر برای نسل سوم و چهارم انقلاب، آینده سازان واقعی نظام را در پیشگیری از تبلیغات سو بنگاههای خبری دشمن ایمن سازیم.