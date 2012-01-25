اسرائیل گذرگاههای غزه را به روی مردم و کالاها باز کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که امروز وارد غزه شد، از رژیم صهیونیستی خواست گذرگاههای نوار غزه را به روی مردم و کالاها بگشاید.



وی بار دیگر مدعی حمایت اتحادیه اروپا از ساکنان نوار غزه و آژانس امداد و کاریابی آوارگان فلسطینی(آنروا) شد و گفت : پیام سیاسی ما روشن است، اینکه این محاصره باید برداشته شود و به مردم اجازه داده شود آزادانه حرکت کنند، ما خواهان رشد اقتصادی در غزه هستیم، اما این مسئله مستلزم مذاکرات جدی است.



اشتون همچنین خواستار ادامه مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی شد که تا کنون هیچ نتیجه ای جز وقت کشی بیشتر از سوی رژیم اشغالگر برای پیشبرد سیاستهای توسعه طلبانه و تجاوزکارانه اش نداشته است.



مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از مقامات تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی خواست دیدارهای خود را در امان پایتخت اردن ادامه دهند.



خاطر نشان می شود رژیم صهیونیستی از زمان پیروزی جنبش حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین همچنان به محاصره نوار غزه و اقدامات تجاوزکارانه در این منطقه ادامه می دهد.