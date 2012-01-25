هیئت بازرسی انتخابات رباط کریم آماده دریافت گزارشهای مردمی/ احداث کتابخانه و آتش نشانی نصیرشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار نصیر شهر از آغاز احداث کتابخانه و آتش نشانی در این شهر خبر داد.

حسین رنجی اظهار داشت: برای احداث ساختمان آتش نشانی نصیر شهر اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی اختصاص داده شده که هم اکنون در حال مطالعات اولیه و تحویل زمین است.

وی افزود: این پروژه همگام با پروژه احداث ساختمان شهرداری آغاز شده است و درصدد هستیم تا سال آینده عملیات اجرایی این پروژه ها به اتمام رسند.

شهردار نصیرشهر همچنین از احداث کتابخانه عمومی این شهر خبر داد و یادآور شد: این پروژه در حالی در فاز دوم احداث خود است که در فاز اول آن با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی شهرداری احداث و اجرا شد.

وی از پیشرفت فیزیکی 55 درصدی این پروژه خبر داد و اعلام کرد: در مرحله و فاز دوم نیز 200 میلیون ریال اعتبار استانی برای اجرای آن در نظر گرفته شده است.

هیئت بازرسی انتخابات شهرستان رباط کریم آماده دریافت گزارش های مردمی است



رئیس هیئت بازرسی انتخابات حوزه انتخابیه شهرستانهای رباط کریم و بهارستان بابیان اینکه این هئیت بر همه فعالیتهای انتخاباتی نظارت می کند، از مردم خواست تا تخلفات انتخاباتی را اطلاع بدهند.

سید حبیب موسوی با بیان اینکه مردم می‌ توانند تخلفات انتخاباتی را اطلاع بدهند، بیان کرد: در صورت وجود تخلفات انتخاباتی در حوزه انتخابیه شهرستانهای رباط کریم و بهارستان مراتب رصد شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



وی افزود: در این زمینه شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلفات انتخاباتی آن را به هیئت بازرسی این حوزه انتخابیه و یا تماس با شماره تلفن 56413006 مراتب را اطلاع دهند.



رئیس هیئت بازرسی انتخابات حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان اظهار داشت: بر اساس تبصره ماده 25 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به غیر از وزارت کشور و شورای نگهبان، هیچ اداره و یا دستگاه دیگری حق دخالت در اجرای قانون انتخابات یا نظارت بر آن را ندارد.

برگزاری مسابقات دانش آموزی نقاشی و روزنامه دیواری ویژه انتخابات در رباط کریم



کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان رباط کریم، مسابقات نقاشی و روزنامه دیواری با موضوع انتخابات را برگزار می کند.

این مسابقات در تمامی مدارس ابتدایی و راهنمایی شهرستان رباط کریم برگزار می شود و در آن تمامی دانش آموزان دختر و پسر در مقاطع مختلف تحصیلی می توانند آثار خود را تا پایان بهمن ماه به دفتر مدارس خود تحویل دهند.

در پایان برگزاری مسابقه به سه نقاشی زیبا و سه روزنامه دیواری برتر هدایایی از سوی ستاد انتخابات شهرستان رباط کریم اهدا خواهد شد.

این مسابقات با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان و آینده سازان ایران اسلامی با موضوع انتخابات برگزار می شود.