به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از پیروزی تیمش مقابل تیم فولاد خوزستان ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی واقعا زیبایی بود و دو تیم کاملا تهاجمی بازی کردند و موقعیت های خوبی در هجده قدم دو تیم خلق شد.

وی با اشاره به عملکرد خوب تیم فولاد هم افزود: ما شناخت کاملی از تیم فولاد داشتیم و آنها را کاملا آنالیز کرده بودیم می دانستیم که به چه شکل حمله می کنند و همه راه ها را بسته بودیم اما در دو سه مورد غفلت کردیم و فرصت هایی را به آنها دادیم.

سرمربی استقلال همچنین اضافه کرد: می دانستیم وقتی فولاد عقب می افتد تاکتیک تیمی اش به هم می ریزد و پس از اینکه گل می خورند رو به جلو می آیند و دفاعشان باز می شود، ما توانستیم از این فرصت استفاده کرده، یک گل بزنیم و دو سه موقعیت تک به تک را هم از دست دادیم. هدف آنها همانند بازی رفت این بود که در ابتدای بازی با عقب رفتن و ارسال های بلند برای نوروزی به حمله مستقیم روی بیاورند اما ما برنامه آنها را خنثی کردیم.

مظلومی با بیان اینکه رحمتی چندین بار موقعیت های حریف را دفع کرد، اما در صحنه گل به نظر می رسید، توپ لیز خورد و از دستش خارج شد، افزود: من بازیکنانم را ستایش می کنم و از عملکرد آنها راضی هستم ما باید شرایط را عوض می کردیم که با تلاش بازیکنان و حمایت هواداران بعد از دو شکست در این دیدار جانانه بازی کردند و دویدند و به این پیروزی دست یافتند، ما نباید از حمایت هواداران که 90 دقیقه یکنواخت تیم ما را تشویق می کردند هم غافل شویم.

وی با اشاره به تغییر تاکتیکی در تیمش در این مسابقه اضافه کرد: ما در این بازی از دو مهاجم ثابت استفاده کردیم و با هدفگذاری هایی که داشتیم توانستیم به پیروزی دست پیدا کنیم.

مظلومی در خصوص صحنه پنالتی که داور برای استقلال نگرفت، تصریح کرد: در این خصوص با داور صحبت کردم و او قسم خورد پنالتی نشد اما آنها بازیکن ما را زدند و این برای چندمین بار است که چنین اتفاقاتی برای بازیکنانمان می افتد. من مانند مربیانی نیستم که کنار خط داد و بیداد کنم و داور را تحت تأثیر قرار دهم شاید من اشتباه کرده باشم اما در مجموع به تیم داوری خسته نباشید می گویم.

وی در خصوص این که استقلال دو بازی سخت پیش رو دارد، مسابقاتی که تأثیر زیادی در صدرنشینی این تیم خواهد داشت، خاطرنشان کرد: بازیکنان ما در بازی های بزرگ بهتر و با انگیزه تر بازی می کنند، آنها در این مسابقات تلاش می کنند صدرنشینی را از دست ندهند و قطعا تمام همت و تلاش خود را برای این مهم بکار می برند.

وی درباره شعارهای هواداران استقلال که منجر به جریمه های نقدی این باشگاه و احتمال محرومیت آنها از حضور در ورزشگاه شده است، تصریح کرد: این موضوعی طبیعی است، در فوتبال همه فحش می دهند قطعا ما از نبودن هوادارانمان ضرر می کنیم اما هواداران جوان هستند و وقتی می بینند حقشان خورده شده است کنترلشان را از دست می دهند. مثلا اگر ما در این بازی مساوی می کردیم یا می باختیم صحنه پنالتی جلوی چشمشان می آمد البته من از آنها می خواهم که تنها تیم خود را تشویق کنند، شما ببنید هفته قبل آنها به من اعتراض می کردند و این هفته مرا تشویق کردند. این نشان می دهد که شعارها از ته دلشان نیست و بر اثر اتفاقات بازی مسائل را مطرح می کنند.

سرمربی استقلال در مورد اینکه فیروز کریمی گفته است، در بازی فینال جام حذفی از کرار استفاده می کند، تصریح کرد: تا جام حذفی بازی های سنگین تری داریم و آن زمان در خصوص این موضوع صحبت خواهم کرد.

مظلومی با انتقاد از بحث مطرح شده در خصوص ساموئل تأکید کرد: من نمی دانم این مسائل را از کجا پیدا و مطرح می کنید و چه هدفی را برای بیان آن دنبال می کنند، طی نشست کمیته فنی ساموئل در اختیار بدنساز تیم قرار گرفته تا تمرینات فشرده ای انجام دهد امروز 11 صبح هم تمرین سنگینی انجام داد و ما نیازی ندیدیم از او استفاده کنیم. ما از او خیلی زود استفاده کردیم و در سه دیدار گذشته فشار زیادی به وی آمد.

وی اضافه کرد: برخی ها با بیان این مسئله دنبال هدفی هستند و می خواهند تیم ما را به هم بریزند، آنها یک سال و نیم است چنین مسائلی را می نویسند، کسانیکه این مطالب را مطرح می کنند وجدان ندارند و به نظرم از استقلال و مظلومی بدشان می آیند که من برای آنها متأسفم.

وی با بیان اینکه اگر کادر پزشکی این تیم اجازه دهد، تیموریان از هفته آینده تمریناتش را شروع کرده و شاید به دربی برسد در مورد تبانی در بازی دربی تبریز تصریح کرد: من در جریان این مسائل نیستم و کار خودم را انجام می دهم اگر چنین جریاناتی مطرح است، خدا آن بالاست و این طوری نمی ماند. من راجع به این مسائل صحبت نمی کنم و تمرکزم روی تیمم است.

مظلومی در پایان با بیان اینکه هیئت مدیره و مدیرعامل تلاش می کنند مشکلات مادی را حل کنند و در حال حاضر این تیم از لحاظ پرداختی از خیلی از تیم های دیگر جلوتر است و مسئولان باز هم تلاش می کنند که بازیکنان را راضی تر کنند، گفت: ما دو بازی گذشته را به تیم های پایین جدول باختیم، کلا بازی کردن در زمین حافظیه سخت است اما از این به بعد می دانیم چگونه در این زمین بازی کنیم. ما هفته پیش تیم برتر این میدان بودیم اما نتیجه را واگذار کردیم.