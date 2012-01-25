کرزای تسلیم آمریکا شد/ آغاز تور اروپایی رئیس افغانها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری بی بی سی، "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان سفر پنج روزه خود به ترکمنستان و برخی کشورهای اروپایی را آغاز کرده است.

هدف سفر کرزای به کشورهای ایتالیا، فرانسه و بریتانیا، امضای پیمان همکاری استراتژیک با این کشورها اعلام شده است.

کرزای در برنامه این سفر، پس از دیدار با مقامات ایتالیایی در رم، با نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه دیدار می کند که اخیرا در پی کشته شدن سربازان کشورش در شمال شرق کابل، ماموریت آموزشی نیروهای خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآورده است.

قرار است کرزای در آخرین برنامه سفر خود، با دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس در شهر لندن دیدار کرده و پس از امضای پیمان استراتژیک، در یک کنفرانس خبری حضور پیدا کند.

امضای پیمان های همکاری میان افغانستان و متحدان بین المللی اش، بخشی از آمادگی ها برای خروج نظامیان خارجی از افغانستان در سال ۲۰۱۴ میلادی است.

خبر دیگر اینکه جان کوبیس فرستاده سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار داده است هر گونه مذاکرات صلح در افغانستان، در صورتی که رهبری آن به دست افغانها نباشد، ناکام خواهد ماند.

طالبان نیز در اعلامیه ای که منتشر کرد، با صراحت گفت حاضر است برای حل مسائل افغانستان با جامعه جهانی به تفاهم برسد و در این اعلامیه نامی از دولت افغانستان برده نشده است.

روزنامه تایمز نیز در گزارشی با اشاره به موافقت کرزای با تاسیس دفتر طالبان در قطر بر اثر فشار آمریکا نوشت: ایالات متحده رئیس جمهوری افغانستان را تهدید کرده است که در صورت موافقت نکردن دولت با ایجاد دفتر برای طالبان در قطر و آزادی زندانیان، آمریکا روند خروج نظامیان از افغانستان را تسریع می بخشد.