غرب از نفوذ جریان انحرافی به مجلس پشتیبانی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رضایی شامگاه چهارشنبه در جلسه دستاد ویژه پیشگیری و برخورد با جرائم و تخلفات انتخاباتی استان اردبیل اظهار داشت: پشتیبانی از طرح نفوذ جریان انحرافی به مجلس، دسیسه شیطانی دیگری است که بی شک بصیرت مردم همیشه در صحنه و ولایت مدار، اجازه حضور عوامل جریانات انحرافی را به خانه ملت نخواهد داد.

وی با اشاره به شیطنتهای دشمنان قسم خورده نظام در خصوص انتخابات قریب الوقوع مجلس شورای اسلامی افزود: استکبار جهانی به فکر شبه افکنی در انتخابات و ایجاد نارضایتی و ناامیدی در مردم است.

حضور حداکثری مردم پاسخ تمام توطئه ها

رضایی حضور حداکثری مردم را مایه یأس و ناامیدی همیشگی دشمنان دانست و اضافه کرد: مسئولان و دست اندرکاران انتخابات با صیانت از آراء مردم و برگزاری انتخابات با نشاط و قانونمند، حضور حداکثری مردم را در پاسخگویی به دسیسه های دشمنان فراهم خواهند کرد.

وی با دعوت از کاندیداها برای رعایت بیش از پیش اخلاق انتخاباتی، خطاب به مدیران دستگاههای عضو ستاد ویژه پیشگیری و برخورد با جرائم و تخلفات انتخاباتی، بر ضرورت بررسی، نظارت و رسیدگی به تخلفات تبلیغات زودهنگام با جدیت و سرعت لازم تاکید کرد.

19 نشریه تذکر گرفتند

منصور شرفی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل نیز در این جلسه از تذکر به 19 نشریه محلی به لحاظ تخلف در تبلیغات زودهنگام و اقدام برای لغو امتیاز یک نشریه به دلیل عدم توجه به تذکر خبر داد.

در پنج حوزه انتخابیه استان اردبیل 57 داوطلب شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی تائید صلاحیت، 22 نفر رد صلاحیت و 13 نفر عدم احراز شده اند و سه نفر از ثبت نام کننده گان نیز انصراف داده اند.