برای گزارشگر بازی متاسفم/ باید فولاد را شکست می دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، منصور پورحیدری پس از دیدار تیم های فوتبال استقلال و فولاد خوزستان که در ورزشگاه آزادی با برتری دو بر یک تیم میزبان به پایان رسید در جمع خبرنگاران گفت: بازی بسیار نفس گیری بود. با توجه به دو باخت پشت سر هم، شرایط خوبی نداشتیم و باید فولاد را می بردیم.

وی با بیان اینکه بازیکنان برای بردن این بازی هم قسم شده بودند افزود: ما دو بازی سنگین را پیش رو داریم و باید آنها را نیز ببریم تا بتوانیم صدرنشینی خود را تثبیت کنیم.



سرپرست تیم فوتبال استقلال با ابراز تاسف نسبت به مطلب یکی از روزنامه ها در خصوص قهرساموئل تاکید کرد: من برای یکی از روزنامه ها که نوشته است ساموئل از استقلال قهر کرده متاسفم. اما بیشتر برای گزارشگر تلویزیون متاسفم که در جریان گزار ش بازی چنین خبر کذبی را اعلام و به مطلب آن روزنامه استناد می کند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا تمرین های تیم فوتبال استقلال پشت درهای بسته انجام شد اظهار داشت: با توجه به شرایطی که داشتیم باید به آرامش دست پیدا می کردیم و به همین منظور تصمیم گرفتیم پشت درهای بسته تمرین کنیم این موضوع حق طبیعی هر تیمی است.