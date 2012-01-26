فشارها علیه نظام برای کاهش حضور مردم در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید یعقوب موسوی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دشتستان ضمن تبریک دهه فجر و فرارسیدن ماه ربیعالاول اظهار داشت: انتخابات میتواند فرصتی مناسب برای ملت ما و فرصتی برای سوءاستفادههای دشمنان و معاندان نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد. باید با برنامهریزی مناسب و اصولی این تهدیدها را به یک فرصت برای خود تبدیل کنیم.
وی با اشاره به قرار گرفتن در استانه برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دشمنان همواره سعی در کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات داشتهاند و در گذشته مردم را مستقیما به عدم شرکت در انتخابات ترغیب میکردند و امروزه روشهای انها برای کاهش حضور مردم در صحنه تغییر کرده است.
امام جمعه وحدتیه اضافه کرد: از راهکارهای جدید دشمنان برای کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات، مرعوب کردن مردم با افزایش فشارها و تحریمهاست و نوسانات اقتصادی که در روزهای اخیر شاهد ان بودهایم متاثر از همین برنامهریزیهای دشمنان است.
وی افزود: انتخابات از صحنه های حساس و سرنوشتساز کشور است و مردم باید با حضور پر رنگ و حداکثری در صحنههای انتخابات دشمنان را مایوس کنند.
موسوی با اشاره به وضعیت نامطلوب سکه و ارز در بازار داخلی گفت: وضعیت پیشآمده ناشی از فشارهای اقتصادی است که دشمن میخواهد بر میهن اسلامی وارد کند. مردم نباید به این شایعات دشمنان توجه کنند و از این طریق نقشههای دشمنان را خنثی سازند.
وی به ماجرای تحریم توتون و تنباکو اشاره کرد و افزود: در شرایط کنونی نیز علما و مسئولین با ورود به موضوع وضعیت سکه و ارز میتوانند این وضعیت را ساماندهی کنند.
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