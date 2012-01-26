غلامرضا وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سعدآباد از مناطق مهم کشاورزی در استان است و به ویژه از نظر تعداد نخیلات و مزارع کشاورزی نقش اساسی دارد.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و افزایش بهره‌وری در این حوزه مورد توجه مسئولان قرار دارد.

وفایی گفت: مکانیزه کردن کشاورزی از مسائل مهمی است که سبب بهبود کشاورزی شهرستان دشتستان می‌شود و با فرهنگ‌سازی در این زمینه می‌توانیم به موفقیت‌های قابل توجهی دست یابیم.

بخشدار سعدآباد بر مشکل برق در مرکز بخش و روستاهای همجوار تاکید کرد و اذعان داشت: مرکز بخش سعدآباد و روستاهای بخش سعدآباد با مشکل برق دست و پنجه نرم‌ می‌کنند و نیاز به راه‌اندازی 14 ترانس برق در این بخش وجود دارد.

وفایی بیان داشت: در شهر وحدیته مشکلی در این زمینه برق وجود ندارد و این مشکل مختص مرکز بخش و روستاهای بخش می‌باشد.

وی افزود: ساختمان بخشداری سعدآباد قدیمی و فرسوده است و پاسخگوی نیازهای روزانه این نهاد اعم از جلسات متعدد و ... نیست و از مسئولان شهرستان می‌خواهیم نسبت به رفع این مشکل توجه جدی داشته باشند.

بخشدار سعدآباد با بیان اینکه امنیت خوبی در بخش سعدآباد حاکم است، تصریح کرد: امنیت خوبی در حال حاضر در روستاهای بخش سعدآباد حاکم است و باید برای ایجاد امنیت پایدار و جلب رضایت اهالی روستاها تلاش کنیم.

وفایی یادآور شد: برای رشد و توسعه منطقه باید از تمام امکانات و توانمندی‌های موجود به نحو مطلوب استفاده کنیم و هیچ فرصتی را نباید هدر دهیم.