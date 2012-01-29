نبض بهداشت و درمان البرز کند می زند/کرج هنوز در سایه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، البرز علاوه بر جمعیت بالایی که درخود جای داده است به دلیل قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی11 استان کشور روزانه پذیرای بیماران و مجروحان ناشی از تصادفات جاده ای محورهای فوق است.

از سوی دیگر رشد روز افزون جمعیت در این منطقه متناسب با رشد امکانات بهداشتی و درمانی نبوده است و همین امرمشکلات فراوانی را برای شهروندان ایجاد کرده است.

کمبود پزشک و مراکز تخصصی در برخی بخشها شهروندان البرزی را همچنان ناچار به مراجعه به پایتخت و تشدید ترافیک این مسیر پرتردد می کند.

از سوی دیگر ارائه خدمات با کیفیت و همچنین بیمار محوری از فاکتورهای بسیار مهم و اساسی در حوزه بهداشت و درمان محسوب می شود ولی متاسفانه خدمات درمانی بیمارستان های استان البرز تازه تاسیس بسیار ضعیف و در برخی از مواقع در حد فاجعه است که سزاوار یک کلانشهر نیست.



خدای نکرده روزگاری شهروند کرجی نیازمند خدمات درمانی بیمارستان های استان البرز شود متوجه برخی از کمبودها و ضعف ها در این زمینه می شود که برای رفع نیاز خود مجبور به استفاده از خدمات درمانی تهران و یا دیگر شهرها با پرداخت هزینه های سنگین می شود.



با وجود اینکه کرج یک کلانشهر محسوب می شود و دارای جمعیتی بیش از دو میلیون نفر است ولی متاسفانه هنوز هم در سایه تهران است و از خدمات و امکانات پایتخت استفاده می کند.





نبود بیمارستان جراحی قلب و عروق، کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی، بالا بودن هزینه درمان و همچنین نبود متخصص در برخی از مراکز درمانی استان از جمله ضعف و کمبودهای ارائه خدمات درمانی در استان البرز است که در برخی از مواقع همین عوامل و فاکتورها سبب فوت شهروندان کرجی می شود.



پول محوری به جای بیمار محوری



یکی از شهروندان کرجی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: متاسفانه امروزه در بیمارستان های استان البرز پول محوری مطرح است و دیگر کسی به مشکل بیمار توجهی نمی کند.



علی احمدی گفت: اگر بیماری پول کافی نداشته باشد باید از ادامه درمان خود صرف نظر کند برای درمان و بهبود بیماری خود به خدا متوسل شود و منتظر گذر زمان شود.



وی ادامه داد: اگر شهروند کرجی پول هم داشته باشد پیشنهاد می کنم که از خدمات درمانی تهران استفاده کند چون ارائه خدمات کرج در سطح یک کلانشهر و همانند تهران نیست.





وی گفت: امروزه برخی از مراکز درمانی استان در حال پیشرفت و تجهیز شدن است که این امر امیدوار کننده است.



ارائه خدمات درمانی بیمارستان های دولتی کرج به صورت فاجعه بار بوده است



سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ارائه خدمات درمانی بیمارستان های دولتی کرج به صورت فاجعه بار بوده است، اظهار داشت: ما وارث مشکلات بوده ایم ولی هم اکنون ارائه خدمات درمانی بیمارستان های دولتی کلانشهر کرج به سمت بهبود است.



دکتر محمد حسن ناصری افزود: ممکن است در نقل و انتقال مریض مشکلاتی وجود داشته باشد و این امر باعث نارضایتی یک گروه از شهروندان کرجی شود ولی دلیل بر ضعیف بودن ارائه خدمات درمانی کرج نیست.



علوم پزشکی البرز دانشگاه برتر کشور در زمینه تعامل با بیمار



وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی استان البرز دانشگاه برتر در زمینه تعامل با بیمار و جامعه و آموزش، مهارت آموزشی، مدیریت خطر، استفاده از اطلاعات، ارثر بخشی بالینی، ممیزی بالینی، مدیریت کارکنان با تکیه بر تعهد رهبری سازمانی، احساس مالکیت، ارتباطات کار گروهی و هوشیاری سازمانی است.





سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان البرز افزود: دانشگاه علوم پزشکی لوحی را دی ماه سال جاری به عنوان دانشگاه برتر از شخص وزیر کشور در مراسم جشنواره کشوری حاکمیت بالینی دریافت کرده است که در این جشنواره 52 دانشگاه کشور حضور داشته اند.



حاکمیت بیمار محوری در بیمارستان های استان البرز



ناصری تصریح کرد: این امر نشان دهنده این است که بیمارستان های استان البرز به سمت بهبود خدمات درمانی، استقرار حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی و حاکم کردن بیماری محوری قدم برداشته است.



وی تاکید کرد: بخشی از رشته های مختلف پزشکی از جمله داخلی روماتولوژی، قلب، جراحی قلب، جراحی های فوق تخصصی در استان البرز وجود ندارد که تلاش شده چنین رشته های در استان راه اندازی و توسعه پیدا کند.









وی اظهار داشت: مشکلات بیمارستان های کرج در ارائه خدمات درمانی بسیار زیاد است بدلیل اینکه کرج در سایه تهران بوده است و تهران اجازه پیشرفت به کرج نداده است.



وی گفت: امروزه بیمارستان باهنر کرج در بین بیمارستان های کشور یکی از بیمارستان های برتر در زمینه احراز حاکمیت بالینی شده است.

قرار است سه شنبه هفته جاری وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به کرج سفر کند و باید دید این سفر که به منظور بررسی مشکلات بهداشت و درمان استان البرز است، چه دستاوردهایی رابرای شهروندان دارد.

در این گزارش اگرچه برخی از مشکلات شاخص بهداشت و درمان البرز برشمرده شد اما نباید از نظر دور داشت که با راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی از یک سو و تلاش مدیران جدید این بخش اقدامات خوبی نیز در حوزه بهداشت و درمان استان البرز برداشته شده است اما به دلیل مشکلات عدیده گذشته و کمبود اعتبارات پر کردن خلاهای موجود نیازمند زمان و مدیریت اعتبارات و نیروی انسانی متخصص است.



به هر روی امید می رود، در آینده شاهد توسعه و بهبود خدمات بهداشت و درمان در استان البرز باشیم و از خروج سرمایه و شهروندان کرجی برای درمان بیماری های خود جلوگیری کنیم.

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گزارش: مهدی دهقان