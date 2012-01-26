اهالی فرهنگ در ماندگاری حماسه ششم بهمن آمل تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی شامگاه چهارشنبه در مراسم سی امین سالگرد 40 شهید حماسه ششم بهمن آمل و 639 شهید ترورو مازندران در مصلی آمل افزود: حماسه مردم آمل در ششم بهمن سال 60، سند افتخار حقانیت و ولایتمداری مردم این شهرستان و رشادتهای آنان در خلق این حماسه در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی، سربلندی ایران اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به واسطه خلق حماسه جاویدان مردمی از جمله حماسه ششم بهمن مردم آمل، آبادان، خرمشهر، قم در کشور دانست و افزود: این نشان از ایمان بالای مردمی و ولایت پذیری از فرامین رهبری بوده که ایران اسلامی را در مقابل هر تهدید دشمنان مصون نگه داشته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به تهدیدهای دشمنان علیه کشور در دهه های گذشته اشاره کرد و ادامه داد: همه کشورهای اروپایی به سرکردگی آمریکا جمع شدند و خواهان اعمال تحریم بیشتر علیه کشور هستند اما مردم ما همچنان محکم و استوار پا برجا بوده و از آرمانهای خود عقب نخواهند نشست.

حسینی با بیان اینکه همراهی برخی از کشورها با سیاستهای عوام فریبانه آمریکا و اروپا، بی نتیجه و گمراهی محض است، تصریح کرد: هم اکنون خیزهای انقلابی مردم آزاده در سراسرجهان موجی را ایجاد کرد که دامنه آن اکنون به خاک آمریکا و اروپا کشیده شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مطلوب خواندن شرایط عمومی کشور در همه زمینه ها به رغم فشارهای کاذب از سوی دشمنان تاکید کرد: دولت در جلسه روز چهارشنبه خود تصمیمهای خوبی در جهت کاهش مشکلات اقتصادی گرفته که بزودی آثار مثبت آن در جامعه مشخص خواهد شد.

حسینی، از اهالی فرهنگ و هنر خواست در ماندگاری حماسه تاریخی ششم بهمن سال 60 آمل تلاش بیشتری کنند.

وی همچنین از مقام شامخ 40 شهید حماسه ششم بهمن آمل و639 شهید ترور مازندران تجلیل کرد.