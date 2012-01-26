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۶ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۳۲

یک چهارم نهایی کوپا ایتالیا/

ناپولی با درخشش "کاوانی" از سد اینتر گذشت/ صعود سیه‌نا

ناپولی با درخشش "کاوانی" از سد اینتر گذشت/ صعود سیه‌نا

تیم فوتبال اینتر شب گذشته در مرحله یک چهارم نهایی کوپا ایتالیا مقابل ناپولی مغلوب شد تا از دور این رقابت‌ها حذف شود و تمرکز خود را به رقابت‌های سری آ و لیگ قهرمانان اروپا معطوف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اینتر که با هدایت رانیری در هشت دیدار قبلی خود در تمامی رقابت‌ها را با پیروزی پشت سر گذاشته بود مقابل "ادینسون کاوانی" و دو گلی که او در این بازی به ثمر رساند، تسلیم شد.

اینتر با وجود حملات زیادی که در نیمه اول روی دروازه ناپولی انجام داد نتوانست به گل برسد و "دیه گو میلیتو" و "وسلی اشنایدر" فرصت‌های خوبی را برای نراتزوری از دست دادند. اما در دقیقه 51 بازی ادینسون کاوانی از روی نقطه پنالتی دروازه شاگردان رانیری را باز کرد تا ناپولی یک بر صفر پیش بیفتد.

در ادامه حملات اینتر برای به تساوی کشاندن بازی سودی نداشت و کاوانی در سومین دقیقه از وقت‌های تلف شده بازی گل دوم را هم وارد دروازه اینتر کرد تا بازی در نهایت با پیروزی ناپولی به پایان برسد و این تیم نیز جواز حضور در مرحله نیمه نهایی کوپا ایتالیا را کسب کند.

در دیگر بازی شب گذشته سیه‌نا با تک گل دقیقه 54 "ماتیا دسترو" در زمین کیه‌وو به برتری رسید و توانست به نیمه نهایی راه پیدا کند.

سه شنبه شب نیز یوونتوس با نتیجه 3 بر صفر رم را از پیش رو برداشت و به عنوان نخستین تیم به نیمه نهایی صعود کرد. امشب نیز با دیدار دو تیم میلان و لاتزیو تکلیف چهارمین تیم مرحله نیمه نهایی مشخص خواهد شد.

کد مطلب 1517480

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