پروژه توسعه فرودگاه بین المللی رفسنجان افتتاح شد

تیمور امیری در حاشیه افتتاح طرحهای فرودگاهی توسط رئیس جمهور که صبح پنجشنبه انجام شد در گفتگو با مهر اظهارداشت: طرح توسعه فرودگاه رفسنجان از سالهای گذشته آغاز شده بود و با پیگیریها و برنامه ریزیهای صورت گرفته سرانجام این طرح به بهره برداری رسید.

وی تصریح کرد: توسعه باند و عوامل پروازی فرودگاه از چهار سال قبل آغاز شد و درنهایت با تلاش نیروهای بومی و هزینه بیش از 10 میلیارد تومان امروز عملا فرودگاه رفسنجان آماده خدمت رسانی به مردم استان کرمان خواهد بود.

مدیرکل فرودگاههای استان کرمان ادامه داد: این طرح یکی از بزرگترین طرحهای فرودگاهی استان کرمان است و بزودی طرح توسعه فرودگاه جیرفت نیز به بهره برداری می رسد و این فرودگاه نیز وارد چرخه خدمت رسانی می شود.

وی ادامه داد: استان کرمان دارای پنج فرودگاه است که در این زمینه از استانهای پیشرو در کشور محسوب می شود.