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۶ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۲۷

با حضور رئیس جمهور/

پروژه توسعه فرودگاه بین المللی رفسنجان افتتاح شد

پروژه توسعه فرودگاه بین المللی رفسنجان افتتاح شد

رفسنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرودگاههای کرمان با اشاره به افتتاح طرح توسعه فرودگاه رفسنجان گفت: با تجهیز و افزایش تجهیزات این فرودگاه امکان توسعه خدمات دهی در فرودگاه رفسنجان فراهم شد.

تیمور امیری در حاشیه افتتاح طرحهای فرودگاهی توسط رئیس جمهور که صبح پنجشنبه انجام شد در گفتگو با مهر اظهارداشت: طرح توسعه فرودگاه رفسنجان از سالهای گذشته آغاز شده بود و با پیگیریها و برنامه ریزیهای صورت گرفته سرانجام این طرح به بهره برداری رسید.

وی تصریح کرد: توسعه باند و عوامل پروازی فرودگاه از چهار سال قبل آغاز شد و درنهایت با تلاش نیروهای بومی و هزینه بیش از 10 میلیارد تومان امروز عملا فرودگاه رفسنجان آماده خدمت رسانی به مردم استان کرمان خواهد بود.

مدیرکل فرودگاههای استان کرمان ادامه داد: این طرح یکی از بزرگترین طرحهای فرودگاهی استان کرمان است و بزودی طرح توسعه فرودگاه جیرفت نیز به بهره برداری می رسد و این فرودگاه نیز وارد چرخه خدمت رسانی می شود.

وی ادامه داد: استان کرمان دارای پنج فرودگاه است که در این زمینه از استانهای پیشرو در کشور محسوب می شود.

کد مطلب 1517490

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