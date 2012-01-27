7 نفر در خمین تایید صلاحیت شدند

علیرضا کریمی در گفتگوی با خبرنگار مهر افزود: سه نفر نیز تاکنون رد صلاحیت شده و سه نفر دیگر نیز تاکنون احراز صلاحیت نشده اند.

وی اظهار داشت: عمده ترن موارد عدم احراز مربوط به ماده 28 بوده که عدم التزام به اسلام، احکام اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه را شامل می شود.

فرماندار خمین دلیل تمام رد صلاحیت های نامزدهای انتخاباتی را وجود پرونده های قضایی در خصوص این نامزدها عنوان کرد.

وی اظهار داشت: تا پایان زمان قطعی اعلام نتایج (یکم بهمن ماه)، ممکن است به تعداد نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان خمین افزوده شود.