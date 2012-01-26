به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، مصطفی البرغوثی در بیانیه ای اظهار داشت : اسرائیل برای جدایی بیشتر میان تشکیلات خودگردان فلسطین و جنبش حماس تلاش می کند و در این رابطه طرفهای بین المللی و رسانه های گروهی را به ترویج شایعات خطرناک سوق می دهد و وانمود می کند میان کرانه باختری و نوارغزه اختلافات اجتماعی و ساختاری وجود دارد.

در این بیانیه آمده است : اسرائیل قصد دارد با جدایی کرانه باختری از نوارغزه و نیز جدا کردن فلسطینی های 48 از دیگر فلسطینی ها، از تشکیل کشور مستقل فلسطین جلوگیری کند.

وی در ادامه بیانیه تاکید کرد: اشغالگران اسرائیلی به دنبال تشدید اختلافات داخلی فلسطین و به شکست کشاندن آشتی ملی فلسطین هستند که در چنین شرایطی بهترین راه برای ناکام گذاشتن توطئه های اسرائیل اجرای توافقنامه آشتی ملی فلسین است.