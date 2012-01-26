اخبار کوتاه از استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی قالی بافی در شهرستان ملکشاهی برگزار شد. در این کارگاه آموزشی حدود 50 نفر به مدت دو ماه آموزش های لازم در زمینه بافت فرش را فرا می گیرند.

مدیر شرکت سهامی فرش استان گفت: در 9 ماهه امسال بیش از 700 متر فرش دستباف در این شهرستان تولید شده است.

مراد ناصری افزود: فرش های تولید شده به کشورهای بازار هدف از جمله آلمان و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده است. در شهرستان ملکشاهی 1450 نفر بافنده فرش فعالیت می کنند.

آغاز طرح ساخت خط فشار متوسط پست برق آبدانان به مورموری

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان گفت: این طرح به منظور مشکل ضعف ولتاژ برق کلات مورموری به طول 45 کیلومتر با 15 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی اجرا می شود.

وی گفت: این طرح در مدت 4 ماه آینده به بهره برداری می رسد. کلات مورموری با حدود 12 هزار نفر جمعیت در 55 کیلومتری آبدانان واقع است.

اجرای طرح های اشتغالزایی برای مدد جویان کمیته امداد شهرستان دهلران

کارگاه آموزشی ترویج مهارت دامداری برای مجریان طرح های اشتغالزایی مدد جویان کمیته امداد شهرستان دهلران برگزار شد.

در این کارگاه یک روزه آموزشی کارشناسان در زمینه کشاورزی و دامداری بحث و تبادل نظر کردند. به گفته رئیس کمیته امداد امام خمینی دهلران 420 طرح اشتغالزایی برای مدد جویان در شهرستان دهلران در حال اجراست.

توسعه مشاغل خانگی و صنعتی در شهرستان ایوان

فرماندار ایوان گفت: برای توسعه مشاغل خانگی در این شهرستان 5 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار از طریق صندوق مهر امام رضا(ع) به متقاضیان مشاغل خانگی پرداخت می شود.

مجید بیگلریان گفته با اختصاص این میزان اعتبار 60 فرصت شغلی در زمینه پرورش زنبور، خیاطی، قالیبافی، جاجیم بافی، پوشاک و گل سازی ایجاد خواهد شد. به گفته وی با ایجاد این تعداد شغل 300 نفر مشغول بکار می شوند.

2 میلیارد و 500 میلیون ریال برای توسعه مراکز درمانی - بهداشتی شهرستان آبدانان

بیش از دو میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار برای توسعه مراکز درمانی – بهداشتی شهرستان آبدانان هزینه شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبدانان گفت: این میزان اعتبار برای خرید تجهیزات پزشکی، فوریت های جاده ای محور کبیر کوه، خرید 12 دستگاه آمبولانس، ساخت ساختمان سونوگرافی و درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت رسول اکرم و تعمیر دستگاههای بخش اورژانس این شهرستان هزینه شده است.

وی همچنین از راه اندازی بیمارستان 32 تختخوابی شهرستان آبدانان در سال آینده خبر دارد.

اجرای طرح آبرسانی به شهرستان ملکشاهی

طرح مجتمع آبرسانی به شهرستان ملکشاهی با20 درصد پیشفرت فیزیکی در حال اجراست. به گفته فرماندار ملکشاهی برای ساخت این مجتمع هفت میلیاردریال اعتبار هزینه خواهد شد.

عباس نصرالهی گفت: با بهره برداری از این مخزن پنج هزار متر مکعبی مشکل کمبود آب آشامیدنی این شهرستان مرتفع می شود. وی پیش بینی کرد این طرح سال 91 به بهره برداری می رسد.

ساخت و تجهیز و راه اندازی موزه باستان شناسی دره شهر

موزه باستان شناسی دره شهر تنها موزه باستان شناسی استان است که برای ساخت و تجهیز و راه اندازی آن شش میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

معاون میراث فرهنگی استان ایلام گفت: این موزه با زیر بنای 800 متر مربع و در دو طبقه ساخته شده است.



به گفته عبدالمالک شنبه زاده در این موزه 36 ویترین نمایش اشیا و اموال فرهنگی و تاریخی در نظر گرفته شده است.

مدیر موزه باستان شناسی دره شهر با اشاره به بهره برداری از ساختمان این موزه در سال 88 گفت: اشیا نگهداری شده در این موزه شامل انواع گچ بری ها و کوزه های سفالی و لعابدار و اشیای فلزی و نقره و مفرغ است.

به گفته وی این آثار مربوط به دوره های مختلف تاریخی از جمله تاریخ قبل از اسلام، ساسانیان، هخامنشی و قرون اولیه اسلامی است.

بهره برداری از طرح برق رسانی به روستای لرغه سفلی شهرستان آبدانان

مردم روستای لرغه سفلی از توابع بخش کلات مورموری شهرستان آبدانان از نعمت برق برخوردار شدند.

مدیر اداره برق شهرستان آبدانان گفت: برای بهره برداری از طرح برق رسانی به این روستا 400 میلیون ریال هزینه شده است.

به گفته علی حسینی روستای لرغه سفلی از جمله روستاهای زیر 20 خانوار این شهرستان است که به علت نداشتن راه ارتباطی مناسب و عدم انتقال شبکه برق از نعمت برق برخوردار نبود.

مدیر اداره برق شهرستان آبدانان گفت: 10 روستای زیر 20 خانوار با 90 خانوار در شهرستان آبدانان فاقد برق هستند.

روستای لرغه سفلی در 55 کیلومتری جنوب شرقی آبدانان دارای 5 خانوار هستند.

برگزاری جشن بیسوادی در استان ایلام

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان با اعلام این خبر گفت: 377 هزار نفر در رده سنی 49-10 سال از نعمت سواد در استان بهره مند شده اند.

عبدولی زرامین گفت: 13 هزار نفر بی سواد مطلق و 7 هزار نفر کم سواد در گروه سنی 49-10 سال در استان وجود دارد که تا پایان سال 92 همه از نعمت سواد بهره مند خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه از 13 هزار نفر بی سواد مطلق 7 هزار نفر تحت آموزش آموزشیاران و بخش خصوصی برای باسوادی قرار گرفته اند ، گفت: 40 درصد این با کمک آموزشیاران دولتی و 60 درصد مابقی با کمک بخش خصوصی تا پایان سال باسواد می شوند.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه برای آموزش فرد به فرد 300 هزار تومان سرانه در نظر گرفته شده است، افزود: از این مبلغ 220 هزار تومان برای آموزشیاران و 50 هزار تومان برای شخص بیسواد و 30 هزار تومان برای مدیران مدارس در نظر گرفته شده است.

بهره برداری از طرح بهسازی5 روستای بخش مرکزی شهرستان دره شهر

یک میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار برای بهسازی 5 روستای بخش مرکزی شهرستان دره شهر اختصاص یافت.

فرماندار شهرستان دره شهر گفت: این میزان اعتبار اختصاص یافته برای بهسازی، جدول گذاری، جمع آوری آبهای سطحی، کانال سنگی و شن ریزی روستاهای ارمو- کل سفید – غلام آباد – دلفان آباد و دشت آباد هزینه می شود.

پرویز کوثری گفت: طرح بهسازی این روستاها تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.