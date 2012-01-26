به گزارش خبرنگارمهر، هفته نخست بهمن ماه با خبر خروج هزار دستگاه مینی بوس فرسوده پایتخت از چرخه حمل و نقل آغاز شد.

عبدالله جلالی، قائم مقام ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت در این رابطه گفت: به مناسبت هفته هوای پاک هزار دستگاه مینی‌بوس فرسوده شده و به ازای آن مینی‌بوسهای جدید جایگزین می‌شوند و دولت حدود 25 تا 35 میلیون تومان به صورت کمک بلاعوض برای از رده خارج کردن مینی‌بوسهای فرسوده پرداخت می‌کند.

در این روز رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در خصوص وام 230 میلیارد تومانی سازمان نوسازی بدون اطلاع شورای شهر گفت: مسئولان سازمان نوسازی حرفهای ضد و نقیضی در این زمینه می گویند.

رسول خادم با تاکید بر اینکه به نظر من رقم این وام کمتر از آن چیزی است که از سوی مدیرعامل این سازمان اعلام شده است، تصریح کرد: سازمان نوسازی در این بخش تخلف کرده است و نمی توان کاری برای آن کرد.

در دومین روز از بهمن ماه خبری نگران کننده برای شهروندانی که از وسایل نقلیه شخصی استفاده می کنند اعلام شد. براساس این خبر هر ساعت پارک حاشیه ای 600 تومان هزینه دارد.

این تعرفه ها که همزمان با بهره برداری از دستگاههای پارک حاشیه‌ای دریافت می شود با افزایش ساعت پارک افزایش می یابد.

این دستگاهها که با کارتهای شهروندی کار می کند تنها دو ساعت به رانندگان اجازه پارک می‌دهد و پس از اتمام این مهلت راننده باید بار دیگر با پرداخت هزینه جای پارک را برای مدت دو ساعت دیگر اجاره کند. با اجرای این طرح پارکبانها دیگر حق دریافت پول از رانندگان را ندارند و تنها به عنوان نیروهای نظم بخش به فعالیت می پردازند.

پس از اعلام صلاحیت ثبت نام کنندگان، مرتضی طلایی یکی از دو عضو شورای شهر تهران که برای حضور در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده بود رد صلاحیت شد.

در این هفته دکتر حسن اصیلیان مدرس دانشگاه تربیت مدرس و معاون پیشین محیط انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست از تاثیر آلودگی هوا بر خانه های تاریخی پایتخت خبر داده و گفته است: تاثیر آلودگی هوا بر ابنیه تاریخی محرز است. چرا که در تعریف آلودگی هوا آمده است: حضور مواد ناخواسته که باعث "ضرر" می‌شود. در این تعریف، کلمه ضرر معنای جامعی دارد که از سلامت انسان گرفته تا تاثیر بر سایر جانوران و گیاهان و اثرات اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد. یکی از اثرات اقتصادی را می‌توان تاثیر آلاینده‌ها بر ابنیه تاریخی دانست. این تجربه در کشورهای دیگر جهان نیز وجود داشته است. مثلا تاج محل که یکی از عجایب هفتگانه دنیا و در هندوستان است به واسطه آلودگی هوا تخریب شده است.

او در ادامه گفت: وقتی آلاینده‌هایی چون اکسیدهای نیتروژن و گوگرد در هوا وجود دارد، اضافه شدن رطوبت به آن همراه با تابش نور خورشید، فرآیندی را تولید می‌کند که به آثار تاریخی آسیب می‌زند. چرا که اسیدهایی چون اسید سولفوریک، اسید نیتریک و اسید کربنیک تولید کرده و این مواد اسیدی باعث خوردگی ساختمان‌ها می‌شوند. در بناهای تاریخی نیز عموما از سنگ‌های آهکی استفاده شده که این مسئله بناها را آسیب پذیرتر می‌کند. این مشکلی است که بیشتر کلانشهرهای کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

مدیر بخش زلزله در مرکز تحقیقات ساختمان‌ و مسکن وابسته به وزارت راه‌ و شهرسازی نیز در سومین روز از بهمن ماه نتایج تحقیقاتی را درباره رفتار گسلها که در زلزله‌های اخیر رخ‌‌داده در سطح کشور و محدوده تهران انجام داده منتشر کرده است که از وقوع 55 زمین‌لرزه با بزرگی بیش‌از 4 ریشتر در پهنه ایران ظرف 6ماه گذشته حکایت می‌کند، به طوری که اکثر زلزله‌ها در نیمه‌شرقی کشور اتفاق افتاده و 3 مورد از آنها در اطراف پایتخت به ثبت رسیده است.

این تحقیق که جزئیات مربوط به تعداد زلزله‌ها، بزرگی زمین‌لرزه‌ها و میزان انرژی آزاد شده در هر زلزله را در دو دوره 36 ماه اخیر و 12 ماه اخیر برای تهران و کشور مورد بررسی قرار داده است، نشان می‌دهد در گستره کل‌کشور تغییر خاصی در تعداد زلزله‌ها و همچنین میزان انرژی آزاد شده، به وجود نیامده، اما در حالی که متوسط بزرگی زلزله‌ها در سه‌سال گذشته کمتر از 4 ریشتر بوده، این شاخص در ماه‌های اخیر به مرز 6 ریشتر نزدیک شده است.

اولین خبر بعد از تعطیلات میانه هفته ،ایجاد خطوط پر سرعت تاکسیرانی تا اوایل سال 91 بود.محمد احمدی بافنده با اشاره به جزئیات خطوط ویژه تاکسیرانی گفت: در این خطوط خودروهایی با تعداد سرنشین بالا تردد می کنند و خودورهایی که کمتر از سه سر نشین دارند اجازه ورود به این خطوط را ندارند.

وی با بیان این که هنوز مسیرهای این خطوط مشخص نشده است گفت: مسیرهای خیابان شهید بهشتی، خیابان مطهری، قسمتی از مسیرهای ویژه حد فاصل چهارراه تهرانپارس- میدان آزادی، میدان راه آهن - میدان ونک برای اجرای این طرح درحال بررسی هستند.

معاون ترافیک شهردار تهران نیز چهارشنبه 5 بهمن ماه با اشاره به این که اسامی افراد واجد شرایط دریافت آرم طرح ترافیک بر روی سامانه شهرداری تهران اعلام می‌شود گفت: شهروندان با پرداخت مبلغ علی‌الحساب که به تایید شورای شهر تهران رسیده است می‌توانند از فردا مراحل ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

سید جعفر تشکری هاشمی با اشاره به این که شهرداری تهران جهت رفاه حال شهروندان ثبت‌نام آرم‌های طرح ترافیک سال 91 را خیلی زودتر از سال گذشته آغاز کرد افزود: متاسفانه از زمان ثبت‌نام صورت گرفته تا امروز چهارشنبه هنوز تصمیم شورای عالی ترافیک کشور در خصوص نرخ آرم‌های طرح ترافیک سال 91 ابلاغ نشده است و تکلیف 57 هزار و 500 متقاضی حقیقی و حقوقی بجز سهمیه‌بگیران آرم‌های سال 91 مشخص نیست.

وی با اشاره به اینکه شورای شهر تهران افزایش متوسط 10 درصدی را برای آرمهای طرح ترافیک سال 91 پیشنهاد کرده است تصریح کرد: برای جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان و مشکلات دیگر خصوصا در روزهای پایانی سال، شهرداری تهران تصمیم گرفت که فعلا بر اساس نرخهای مصوب شورای شهر تهران مراحل تکمیل ثبت‌ نام آرمهای طرح ترافیک سال 91 را آغاز کند.

این در حالی است که دبیر شورای عالی ترافیک تاکید کرد: در جلسه اخیر شورای عالی ترافیک به دلیل مساوی بودن نظرات مبنی بر افزایش یا عدم افزایش نرخ تعیین تکلیف در این خصوص به کمیته حمل و نقل ستاد هدفمندی یارانه ها واگذار شد.

وی ادامه داد: از آنجا که وزیر کشور خود رئیس این کمیته است قرار شد این مسئله با نظر خود وزیر تعیین تکلیف و نهایی شود.