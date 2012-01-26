به گزارش خبرنگار مهر،زاون قوکاسیان دبیر دومین جشنواره فیلم "حسنات" به منظور تشویق فیلمسازان جوان بخش تجربه نخست را به این جشنواره اضافه کرد در این بخش فیلمسازانی که فیلم اول خود را برای جشنواره ملی حسنات ساخته اند به رقابت خواهند پرداخت و به بهترین فیلم داستانی و مستند فیلمسازان این بخش جوایزی اهدا خواهد شد.

همچنین 69 فیم داستانی به بخش مسابقه دومین جشنواره ملی حسنات راه یافت به این ترتیب که از مجموع ۲۸۱فیلم داستانی رسیده به دبیرخانه ۶۹فیلم داستانی کوتاه از ۱۶شهر اصفهان ، تهران ، اردبیل ، تبریز ، همدان ، یزد ، بابل ، قم ،خرم آباد ، سنندج ، اراک ، مشهد ، ارومیه ، کرمان ، کرج و بوشهر به بخش مسابقه راه یافته اند که اسامی و جزئیات رامی توانید از طریق سایت جشنواره ملاحظه فرمایید.

لازم به ذکر است آثار پویانمایی و مستند و فیلمنامه هایی که به بخش مسابقه راه یافته اند به زودی اعلام می شود.