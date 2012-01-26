به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم همزمان با هفته وقف، با حضور آیت‌الله سید احمد خاتمی وبا مدیحه خوانی مداحان اهل بیت عصمت و طهارت برگزار شد.



آیت‌الله سید احمد خاتمی در این مراسم با بیان اینکه قبور مطهر امامزادگانی که در سراسر کشور هستند کانون‌های ارزشمند فرهنگی و معنوی به شمار می‌روند، افزود: اینکه محبت و دوست داشتن اهل بیت پیامبر اکرم (ص) به عنوان مزد رسالت معرفی شده به دلیل آن است که این محبت جاذبه‌ساز است.



وی ادامه داد: آن کس که به زیارت این امامزادگان می‌آید به خصوص امامزادگان شهید در حقیقت با آرمان بلند این شهیدان تجدید بیعت کرده و می‌خواهد راه آن‌ها را دنبال کند.



وی در پایان امامزادگان را بهترین قطب‌های فرهنگی و مذهبی کشور دانست و بر استفاده از این ظرفیت‌های عظیم تاکید کرد.



۴۴۴ امامزاده در قم مدفون هستند



در ادامه مراسم حجت‌الاسلام شوذب شیری مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم نیز در سخنانی به ارائه گزارشی از وضعیت بقاع متبرکه و موقوفه استان پرداخت و اظهار داشت: در قم ۹۵ بقعه وجود دارد و در برخی از این بقعه‌ها چند امامزاده مدفون هستند که جمع امامزاده‌های مدفون در قم به ۴۴۴ امامزاده میرسد.