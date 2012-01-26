به گزارش خبرگزاری مهر، آیت عبادپور با اشاره به اهمیت اکسیژن در مزارع پرورش ماهی گفت: حمید بهروان، مبتکر جوان اهری با ساخت این سامانه که مجهز به هشدار دهنده های 9 گانه بوده وبا نصب آن در مزرعه پرورش ماهی در روستای کرد احمد از توابع شهرستان اهر، کار آمدی آن را به صورت عملی به اثبات رسانده است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهر، با اشاره به کارایی موثر این سیستم گفت: نصب این سامانه در دیگر مزارع پرورش ماهی خواهد توانست ریسک پذیری تولید محصولات شیلاتی را در مقابل حوادث ناخواسته مانند قطع برق، قطع آب، گل آلودگی، از کار افتادن دستگاههای هوادهی به صورت چشمگیری کاهش دهد.

شهرستان اهر در 15 مزرعه پرورش ماهی قزل آلا،سالانه حدود 33 تن ماهی در استخرهای دو منظوره این شهرستان پرورش و به بازارمصرف عرضه می کند.