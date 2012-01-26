اجرای برنامه های فرهنگی در دهه فجر/ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد بانه معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قباد میمنت آبادی در جلسه برنامه ریزی دهه مبارک فجر با قدردانی از جامعه فرهنگ و هنر استان به خاطر حرکت جهادی در سال جاری و پرشور خواندن برنامه های فرهنگی و هنری گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در راستای اجرایی کردن خط مشی فرهنگی دولت خدمتگزار در ایام الله دهه مبارک فجر که مصادف با گرامیداشت هفته وحدت نیز است، برنامه های فرهنگی،هنری متنوعی را تدارک دیده است.

وی با ضروری خواندن عمل به قانون و ضوابط و مقررات جاری کشور افزود: تمامی برنامه های فرهنگی و هنری در سال جاری توسط سازمان های مردم نهاد فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت عنوان موسسات و انجمن های فرهنگی و هنری و ادبی در راستای خروج از تصدی گری و تقویت نظارت بر حسن یک فعالیت فرهنگی در استان برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان یادآور شد: این فرآیند با بررسی به عمل آمده از نحوه اخذ مجوز موسسات و انجمن ها وفق اساسنامه های اعلام شده از سوی دفاتر معاونت های تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و محدوده فعالیت این سمن ها نیز بررسی لازم نظارتی معمول انجام گرفته و برنامه های اجرایی به آنها واگذار شده است.

میمنت آبادی برگزاری هفتمین جشنواره موسیقی کردی به میزبانی سنندج را از مهمترین برنامه های هنری این اداره کل در کنار نخستین جشنواره منطقه ای مولودی خوانی قروه عنوان کرد و گفت: برگزاری نخستین جشنواره استانی شعر و داستان وحدت در شهرستان دهگلان از مهمترین برنامه های فرهنگی در کنار برگزاری نخستین همایش بزرگداشت شاعره و مورخ نامی کرد زنده یاد مستوره اردلان در دهه فجر است.

وی برگزاری جشن های انقلاب را در کلیه شهرستان های استان از دیگر برنامه های این بخش عنوان کرد و افزود: ایجاد فضایی مفرح و شاد برای مردم فرهنگی استان در کنار رعایت اصل صرفه جویی و جلوگیری از اسراف هزینه را محور فعالیت های فرهنگی و هنری این اداره کل است.

میمنت آبادی بیان کرد:حضور 12 شاعر استان در جشنواره منطقه ای شعر فجر به میزبانی استان کرمانشاه، اعزام گروه های نمایشی منتخب صحنه و خیابانی به سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، مشارکت در برگزاری مراسم پیر شالیار اورامان در کنار برگزاری نمایشگاه جشنواره هنرهای تجسمی فجر از دیگر برنامه های این اداره کل در ایام الله دهه مبارک فجر و هفته وحدت است.

رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بانه معرفی شد



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان به استناد مصوبه کمیسیون تحول اداری این اداره کل وفق قانون مدیریت خدمات کشوری و تفویض وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان ها، رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بانه را منصوب کرد.

معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در آیین تودیع و معارفه رئیس جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بانه با اعلام این خبر افزود: تقویت و بسط فعالیت های فرهنگی و هنری در شهر مرزی بانه به ویژه عملیات فرهنگی در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز در این شهرستان و تعامل مناسب با هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران از انتظارات وزارت متبوع و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از رئیس جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بانه است.

ایرج شاهرخی با قدردانی از تلاش سرپرست سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی بانه عنوان کرد: نفس خدمت به جامعه فرهنگ و هنر، ماندگاری خدمت در اذهان و نشر فرهنگ مهرورزی در جامعه ای با ذوق، خلاقیت و تدبیر فرهنگی و هنری است که صبر و شکیبایی را در کنار ظرافت خاص مدیریت فرهنگی می طلبد.

دبیر کمیسیون تحول اداری فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در ادامه با معرفی "هیوا حاجی محمدی" به عنوان رئیس جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بانه از خدمات و زحمات "انور عثمانی" سرپرست سابق این اداره تقدیر کرد.

شایان ذکر است هیوا حاجی محمدی پیش از این رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سقز بود که دارای تحصیلات کارشناسی هنرهای تجسمی است.

