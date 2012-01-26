مهرداد جوادیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حادثه آتش سوزی شامگاه سه شنبه در بیمارستان امام علی (ع) آمل سبب آتش سوزی جزیی در سامانه برق این بیمارستان شده بود که با هوشیاری به موقع مسئولان بیمارستان بلافاصله دفع خطر شد.

وی افزود: خطای انسانی پیمانکار برق و فرسودگی تجهیزات ژانرتور برق سبب آتش سوزی این بخش از بیمارستان امام علی (ع) شده بود.

رئیس بیمارستان امام علی(ع) آمل ادامه داد: در چند روز آینده با خرید دستگاه ژنراتور جدید، مشکل این بخش به طور کامل رفع خواهد شد.

جوادیان با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه هیچ گونه خسارت و یا تلفات جانی نداشت، اضافه کرد: درپی این حادثه، برق بیمارستان به مدت دو ساعت قطع شد که با حضور به موقع ماموران توزیع برق آمل، جریان برق دوباره برقرار شد.

بیمارستان امام علی (ع) آمل با بیش از140 تخت فعال و دارا بودن بخشهای داخلی، اطفال، نوزادان، زایشگاه، سی سی یو، آی سی یو ، ان آی سی یو، زنان، اورژانس، آزمایشگاه، درمانگاه و رادیولوژی به عنوان یکی از بیمارستانهای مهم در شهرستانهای مرکزی و غرب مازندران محسوب می شود.