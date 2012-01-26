مدت اقامت دیکتاتور در آمریکا/ نگرانی سازمان ملل از اعطای مصونیت به صالح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، یک دیپلمات بلندپایه یمن اعلام کرد که عبدالله صالح دیکتاتور این کشور تا 21 فوریه زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یمن در آمریکا باقی خواهد ماند.

این دیپلمات که خواست نامش فاش نشود افزود: صالح شب گذشته به همراه پنج فرزند و همسر خود مسقط پایتخت عمان را به مقصد آمریکا ترک کرد.

گفته می شود دیکتاتور یمن که برای درمان راهی آمریکا شده است در بیمارستان بستری نمی شود، بلکه با برخی پزشکان متخصص در نیویورک مشورت می کند.

از سوی دیگر پایگاه خبری النشره گزارش داد: "جمال بن عمر" نماینده ویژه سازمان ملل متحد در یمن روز گذشته گزارشی از وضعیت این کشور را در اختیار شورای امنیت قرار داد.

در این گزارش از تصمیم هفته گذشته پارلمان یمن مبنی بر موافقت با اعطای مصونیت قضایی به عبدالله صالح ابراز ناامیدی شده است.

در این گزارش تاکید شده است که اعطای مصونیت به صالح منطبق با خواسته های ملت یمن نیست و تمام مسئولانی که حقوق بشر را در یمن نقض کرده اند و با معترضان با خشونت رفتار کرده اند باید محاکمه شوند.

شورای امنیت نیز پس از بررسی این گزارش از اوضاع نابسامان امنیتی در یمن و حضور روزافزون القاعده در این کشور ابراز نگرانی کرده است و امیدوار است انتخابات ریاست جمهوری این کشور در نهایت شفافیت و به دور از تقلب برگزار شود.