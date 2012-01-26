علی کوثری‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آنجایی که به فرموده حضرت امام‌خمینی(ره) کتاب انقلاب ما قرآن مجید است، شایسته است برنامه‌های دهه فجر انقلاب اسلامی جلوه و شکوه قرآنی داشته باشد.



وی افزود: انقلاب اسلامی نه تنها موجب پیروزی ملت ایران در برابر طاغوت شد، بلکه آغازگر حرکتی جهانی برای درهم شکستن نظام‌های زور‌مدارانه جهانی با تکیه بر بیداری اسلامی و قیام ملل محروم و ستم دیده شده است.



کوثری نیا ادامه داد: در همین راستا، رسالت این مرکز قرآنی در راستای تحقق صدور انقلاب اسلامی و قرآن‌کریم به اقصی نقاط جهان بسیار سنگین است.



کوثری‌نیا ابراز کرد: در برنامه‌های دهه فجر امسال با عنایت به تداخل این ایام با هفته وحدت، بر اهتمام ویژه قرآنیان در این‌خصوص تأکید شده است.



مسئول دارالقرآن‌الکریم تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: در ایام‌الله دهه فجر در مجموع 5 برنامه شاخص توسط این مرکز قرآنی برگزار خواهد شد.



کوثری نیا ادامه داد: برگزاری 10 محفل انس با قرآن‌کریم در 10 مسجد استان با محوریت کلیه مؤسسات قرآنی، برگزاری جشنواره قرآنی خانواده، برپائی همایش بزرگ خاتمان قرآن‌کریم، اجرای جشنواره قرآنی کودک و نوجوان توسط مؤسسه قرآنی "اسوه" و برگزاری مسابقات قرآنی ویژه خانواده‌ها و دانش‌آموزان از جمله این برنامه‌ها می‌باشند.



کوثری‌نیا ادامه داد: متولی اجرای این برنامه‌ها اتحادیه مؤسسات قرآنی استان زنجان خواهد بود.