به گزارش خبرنگار مهر، معصومه سادات جلیلی حسینی صبح پنج شنبه در ستاد بزرگداشت دهه فجر استان، به جایگاه و نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و اظهار داشت: در این راستا ویژه برنامه های متنوعی در راستای تحکیم بنیان خانواده در سطح استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه امسال با توجه به برنامه های پیشنهادی دفتر امور بانوان ریاست جمهوری برنامه های ویژه ای در حوزه زنان و خانواده پیش بینی شده است، افزود: این برنامه ها با هدف کلان تحکیم و تعالی بنیان خانواده برگزار می شود.

جلیلی حسینی با اشاره به اهمیت خانواده در امنیت جامعه، تصریح کرد: اگر خانواده ها از استحکام کافی برخوردار شوند، آئین زندگی متعالی در جامعه رواج یافته و در عرصه های مختلف موفقیت های چشمگری را بدست خواهد آورد.

وی از برگزاری 80 عنوان برنامه در مرکز استان خبر داد و افزود: همچنین هشت برنامه در نهبندان، 11 برنامه سرایان ، 47 برنامه درمیان، 25 برنامه فردوس و 38 برنامه در قاین و بشرویه در حوزه زنان و خانواده برگزار می شود.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی از برگزاری جلسات سخنرانی استاد برجسته کشوری در حوزه خانواده در مرکز استان خبر داد و گفت: این جلسات برای جامعه هدف زنان در راستای تحکیم روابط خانواده در زندگی برگزار خواهد شد.

وی اجرای طرح تربیت مربی آموزش آئین زندگی متعالی را از دیگر برنامه های شاخص این حوزه در دهه فجر عنوان کرد و بیان داشت: امسال با توجه به ضرورت احساس شده، کارگاه آموزشی ارتقاء سطح آموزش در مهدهای کودک برای والدین در مهدها برگزار می شود.

جلیلی حسینی همچنین برگزاری همایش زن و انقلاب اسلامی با حضور زنان فعال در عرصه های سیاسی و دفاع مقدس را از دیگر برنامه های دهه فجر برشمرد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی از برگزاری مسابقه ایده های برتر دختران جوان برای نخستین بار در استان خبر داد و گفت: این برنامه با همکاری مرکز رشد استان و ستاد دهه فجر در مرکز استان برگزار می شود.