به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد دهه فجر لرستان اظهار داشت: برای برگزاری برنامه های دهه فجر زمان بیشتری خواهیم گذاشت تا برنامه های این دهه به نحو مطلوب برگزار شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر نیاز باشد تا آغاز دهه فجر جلسات متعدد دیگری نیز برگزار خواهد شد، افزود: جزء افتخارات و مباهات ما است که خداوند توفیق زندگی در نظام مقدس جمهوری اسلامی را به ما عنایت کرده است.

استاندار لرستان با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل، عنوان کرد: امروز این انقلاب بزرگ در اوج عزت و اقتدار در جهان قرار دارد.

دهمرده با تاکید بر اینکه عوامل زیادی در اقتدار کنونی انقلاب اسلامی در دنیا موثر بوده است، ادامه داد: ایران اسلامی امروز به عنوان یک منبع نورانی و الهام بخش در جهان ایفای نقش می کند.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران تبدیل به امیدی برای همه آزادی خواهان دنیا شده است، یادآور شد: نظام مقدس جمهوری اسلامی الگویی موفق برای جهانیان عرضه کرده است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی برای همه ابعاد زندگی مردم برنامه دارد، عنوان کرد: این نظام الهی استکبار را به چالش کشیده است و به همین دلیل نمی توانند این نظام را تحمل کنند.

دهمرده با اشاره به تاثیر گذاری انقلاب اسلامی ایران بر موج بیداری اسلامی در منطقه، یادآور شد: با این تفاسیر دشمنان به دنبال این هستند که حرکت این انقلاب را کند و از شتاب آن بکاهند.

وی با تاکید بر اینکه باید دستاوردها و توانمندی های نظام در ابعاد مختلف برای داخل و خارج کشور تبیین شود، ادامه داد: باید برنامه های دهه فجر متناسب با ذائقه اقشار مختلف مردم تهیه و اجرا شود.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه صدا و سیما و رسانه ها در این زمینه نقش برجسته ای بر عهده دارند، افزود: باید به گونه ای برنامه ریزی شود که آحاد مختلف مردم از برنامه های در نظر گرفته شده استفاده مطلوب را ببرند.

دهمرده خواستار استفاده از همه امکانات موجود برای برگزاری هر چه باشکوه تر برنامه های دهه فجر شد و گفت: از طرف دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای این دهه باید کارشناسی شده و منطقی باشد.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت مردم در اجرای برنامه ها تاکید کرد و گفت: متولیان امر باید شرایط ورود مردم به برنامه ها را فراهم کنند.

استاندار لرستان خواستار مشارکت مدیران دستگاههای اجرایی استان در کمیته های تخصصی دهه فجر استان شد و بیان داشت: همچنین باید ارزیابی جدی تر و قوی تری از برنامه های دهه فجر صورت گیرد.