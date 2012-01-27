تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه ششم بهمن‌ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با سوم ربیع الاول سال 1433 هجری قمری و بیست و هفتم ژانویه سال 2012 میلادی.

- رقابت‌های فوتبال تورنمنت "دوستی" روسیه امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

مرحله نیمه نهایی:

* اوکراین - بلاروس

* لتونی - روسیه

کسب مقام پنجم تا هشتم:

* لیتوانی - قزاقستان

* ایران - مولداوی

- هفته شانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه "الف":

* پیکان تهران - مس رفسنجان، ساعت 14، ورزشگاه شهدای شهر قدس

* شهرداری اراک - پارسه تهران، ساعت 14، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* شهرداری بندرعباس - فولاد یزد، ساعت 14، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* پیام مخابرات فارس - صنعت ساری، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

* استیل آذین سمنان - اتکای گلستان، ساعت 14، ورزشگاه تختی سمنان

* ابومسلم خراسان - سایپای شمال، ساعت 14، ورزشگاه تختی مشهد

* ایرانجوان بوشهر - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

گروه "ب":

* نفت مسجد سلیمان - شهرداری یاسوج، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی نفت

* نیروی زمینی تهران - استقلال صنعتی، ساعت 14، ورزشگاه شهدای نزاجا تهران

* گل گهر سیرجان - ماشین سازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گل گهر

* کاوه تهران - نساجی مازندران، ساعت 14، ورزشگاه همای تهران

* شیرین فراز کرمانشاه - تربیت یزد، ساعت 14، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

* پاس همدان - برق شیراز، ساعت 14، ورزشگاه قدس همدان

* گهر زاگرس - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 14، ورزشگاه تختی دورود

- مرحله دوم از نهمین دوره مسابقات شنای باشگاه‌های کشور با نام "خلیج فارس" در بخش مردان امروز در استخر ورزشگاه آزادی به پایان می‌رسد.

- مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2012 آفریقا که به صورت مشترک در دو کشور گابن و گینه استوایی برگزار می‌شود، امروز با انجام دیدارهای زیر پیگیری خواهد شد:

گروه C:

* نیجر - تونس

* گابن - مراکش

- هفته نوزدهم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امروز با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های هانوفر و نورنبرگ آغاز می‌شود.