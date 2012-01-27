تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه ششم بهمنماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با سوم ربیع الاول سال 1433 هجری قمری و بیست و هفتم ژانویه سال 2012 میلادی.
- رقابتهای فوتبال تورنمنت "دوستی" روسیه امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
مرحله نیمه نهایی:
* اوکراین - بلاروس
* لتونی - روسیه
کسب مقام پنجم تا هشتم:
* لیتوانی - قزاقستان
* ایران - مولداوی
- هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه "الف":
* پیکان تهران - مس رفسنجان، ساعت 14، ورزشگاه شهدای شهر قدس
* شهرداری اراک - پارسه تهران، ساعت 14، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
* شهرداری بندرعباس - فولاد یزد، ساعت 14، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* پیام مخابرات فارس - صنعت ساری، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
* استیل آذین سمنان - اتکای گلستان، ساعت 14، ورزشگاه تختی سمنان
* ابومسلم خراسان - سایپای شمال، ساعت 14، ورزشگاه تختی مشهد
* ایرانجوان بوشهر - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
گروه "ب":
* نفت مسجد سلیمان - شهرداری یاسوج، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی نفت
* نیروی زمینی تهران - استقلال صنعتی، ساعت 14، ورزشگاه شهدای نزاجا تهران
* گل گهر سیرجان - ماشین سازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گل گهر
* کاوه تهران - نساجی مازندران، ساعت 14، ورزشگاه همای تهران
* شیرین فراز کرمانشاه - تربیت یزد، ساعت 14، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
* پاس همدان - برق شیراز، ساعت 14، ورزشگاه قدس همدان
* گهر زاگرس - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 14، ورزشگاه تختی دورود
- مرحله دوم از نهمین دوره مسابقات شنای باشگاههای کشور با نام "خلیج فارس" در بخش مردان امروز در استخر ورزشگاه آزادی به پایان میرسد.
- مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملتهای 2012 آفریقا که به صورت مشترک در دو کشور گابن و گینه استوایی برگزار میشود، امروز با انجام دیدارهای زیر پیگیری خواهد شد:
گروه C:
* نیجر - تونس
* گابن - مراکش
- هفته نوزدهم مسابقات فوتبال بوندسلیگای آلمان امروز با برگزاری یک دیدار بین تیمهای هانوفر و نورنبرگ آغاز میشود.
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