  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۰۰

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری هفته شانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور و پیگیری رقابت‌های فوتبال تورنمنت "دوستی" روسیه از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه ششم بهمن‌ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با سوم ربیع الاول سال 1433 هجری قمری و بیست و هفتم ژانویه سال 2012 میلادی.

- رقابت‌های فوتبال تورنمنت "دوستی" روسیه امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
مرحله نیمه نهایی:
* اوکراین - بلاروس
* لتونی - روسیه
کسب مقام پنجم تا هشتم:
* لیتوانی - قزاقستان
* ایران - مولداوی

- هفته شانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
گروه "الف":
* پیکان تهران - مس رفسنجان، ساعت 14، ورزشگاه شهدای شهر قدس
* شهرداری اراک - پارسه تهران، ساعت 14، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
* شهرداری بندرعباس - فولاد یزد، ساعت 14، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* پیام مخابرات فارس - صنعت ساری، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
* استیل آذین سمنان - اتکای گلستان، ساعت 14، ورزشگاه تختی سمنان
* ابومسلم خراسان - سایپای شمال، ساعت 14، ورزشگاه تختی مشهد
* ایرانجوان بوشهر - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
گروه "ب":
* نفت مسجد سلیمان - شهرداری یاسوج، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی نفت
* نیروی زمینی تهران - استقلال صنعتی، ساعت 14، ورزشگاه شهدای نزاجا تهران
* گل گهر سیرجان - ماشین سازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گل گهر
* کاوه تهران - نساجی مازندران، ساعت 14، ورزشگاه همای تهران
* شیرین فراز کرمانشاه - تربیت یزد، ساعت 14، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
* پاس همدان - برق شیراز، ساعت 14، ورزشگاه قدس همدان
* گهر زاگرس - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 14، ورزشگاه تختی دورود

- مرحله دوم از نهمین دوره مسابقات شنای باشگاه‌های کشور با نام "خلیج فارس" در بخش مردان امروز در استخر ورزشگاه آزادی به پایان می‌رسد.

- مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2012 آفریقا که به صورت مشترک در دو کشور گابن و گینه استوایی برگزار می‌شود، امروز با انجام دیدارهای زیر پیگیری خواهد شد:
گروه C:
* نیجر - تونس
* گابن - مراکش

- هفته نوزدهم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امروز با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های هانوفر و نورنبرگ آغاز می‌شود.

کد مطلب 1517621

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها