بامداد فردا ماه با خوشه کندوی عسل ملاقات می کند

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد روز شنبه 10 بهمن ماه پدیده مقارنه ماه با خوشه باز کندوس عسل رخ خواهد داد. در این پدیده ماه به نزدیکترین فاصله خود با این خوشه ستاره ای می رسد.

صورت فلکی سرطان یا خرچنگ در بین دو صورت فلکی "جوزا" و "ثور" قرار دارد. این صورت فلکی کم فروغ است و ستاره های آن از قدر (درخشندگی) 5.3 درخشان تر نیستند. اما در مرکز آن جرمی قابل دید با دوربین دوچشمی با نام خوشه ستاره ای کندوی عسل (M44) موجود است.



در تمام خوشه M44 تعداد 20 ستاره درخشنده تر از قدر 8 است و بقیه روشن تر از قدر 10 هستند. ستاره های این خوشه همانند دسته های زنبور عسل در کنار کندو دیده می شوند. ستاره های این خوشه در فاصله 520 سال نوری از زمین قرار دارند.



پدیده مقارنه فردا 10 بهمن ماه پیش از طلوع خورشید در ساعت 5:20 دقیقه رخ خواهد داد. در این پدیده زاویه جدایی ماه با خوشه باز کندوی عسل 6.3 درجه خواهد بود.