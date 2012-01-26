سید علی محمد موسوی مبارکه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه وضعیت به وجود آمده در بازار طلا، سکه و ارز به دلیل اشکالات موجود در مدیریت در این زمینه است، اظهار داشت: کشور در این زمینه با مشکل مدیریتی مواجه است و سیاستگذاری در زمینه بازار سکه، طلا و ارز باید به صورت مناسب مدیریت شود.
وی با اشاره به اینکه سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در این زمینه نیز سبب افزایش نرخ تورم شده است، اضافه کرد: روند ایجاد شده در این زمینه حالت بیثباتی دارد و کارشناسان، مشاوران و متخصصان در زمینه مسائل اقتصادی باید دولت را در راستای کنترل وضعیت ایجاد شده در بازار سکه، طلا و ارز یاری کنند.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ادامه یافتن وضعیت موجود در بازار سکه، طلا و ارز سبب بیثباتی آن در سطح کشور میشود و دشمنان درصدد پنچر کردن چرخ اقتصاد کشور هستند.
وی به اهداف دشمن در راستای سست کردن پایههای نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر اقدامات دشمن در راستای فلج شدن اقتصاد کشور بی نتیجه مانده است و مدیریت و کنترل وضعیت موجود به برنامهریزی منسجمتر کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور در این زمینه نیاز دارد.
موسوی مبارکه تاکید کرد: سیاستگذاران و متولیان در راستای پول و اعتبارات کشور باید به صورتی برنامهریزی کنند که وضعیت ایجاد شده در راستای بازار سکه، طلا و ارز به یک حالت ثبات نسبی دست یابد.
وی گفت: بیثباتی در بازار سکه، طلا و ارز بر روی اجناس داخل کشور نیز تأثیر گذاشته است.
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