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۶ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۱۶

موسوی در گفتگو با مهر:

دشمنان درصدد پنچر کردن چرخ اقتصاد کشور هستند

دشمنان درصدد پنچر کردن چرخ اقتصاد کشور هستند

اصفهان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی گفت: دشمنان به دنبال پنچر کردن چرخ اقتصاد کشور هستند اما در حال حاضر اقدامات دشمن در راستای فلج شدن اقتصاد کشور بی نتیجه مانده است.

سید علی محمد موسوی مبارکه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه وضعیت به وجود آمده در بازار طلا، سکه و ارز به دلیل اشکالات موجود در مدیریت در این زمینه است، اظهار داشت: کشور در این زمینه با مشکل مدیریتی مواجه است و سیاست‌گذاری در زمینه بازار سکه، طلا و ارز باید به صورت مناسب مدیریت شود.

وی با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در این زمینه نیز سبب افزایش نرخ تورم شده است، اضافه کرد: روند ایجاد شده در این زمینه حالت بی‌ثباتی دارد و کارشناسان، مشاوران و متخصصان در زمینه مسائل اقتصادی باید دولت را در راستای کنترل وضعیت ایجاد شده در بازار سکه، طلا و ارز یاری کنند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی  تصریح کرد: ادامه یافتن وضعیت موجود در بازار سکه، طلا و ارز سبب بی‌ثباتی آن در سطح کشور می‌شود و دشمنان درصدد پنچر کردن چرخ اقتصاد کشور هستند.

وی به اهداف دشمن در راستای سست کردن پایه‌های نظام اقتصادی کشور اشاره  کرد و افزود: در حال حاضر اقدامات دشمن در راستای فلج شدن اقتصاد کشور بی نتیجه مانده است و مدیریت و کنترل وضعیت موجود به برنامه‌ریزی منسجم‌تر کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور در این زمینه نیاز دارد.

موسوی مبارکه تاکید کرد: سیاست‌گذاران و متولیان در راستای پول و اعتبارات کشور باید به صورتی برنامه‌ریزی کنند که وضعیت ایجاد شده در راستای بازار سکه، طلا و ارز به یک حالت ثبات نسبی دست یابد.

وی گفت: بی‌ثباتی در بازار سکه، طلا و ارز بر روی اجناس داخل کشور نیز تأثیر گذاشته است.

کد مطلب 1517634

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