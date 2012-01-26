به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازرسانه های میانمار، در این اطلاعیه به تاریخ و اهداف این سفر که اولین سفر "تین سین" به کشورهای جنوب شرق آسیا در طول ریاست جمهوری وی می باشد اشاره نشده است.

بر اساس آمار رسمی منتشره ، طراز بازرگانی بین میانمار و سنگاپور در سال 2010 به 2.074 میلیارد دلار رسید که 446.4 میلیون آن سهم صادرات میانمار به سنگاپور است.

اصلاحات در میانمار پس از برگزاری انتخابات در سال گذشته میلادی و آزادی رهبر مخالفان دولت از حبس خانگی رشد بیشتری گرفته است.

در چند ماه گذشته میانمار شاهد رفت و آمد بسیاری از مقامات ارشد کشورهای غربی به این کشور پس از سالهای طولانی برای تایید و تشویق اصلاحات بوده، اما هنوز نشانه ای از کاهش و لغو تحریم ها بر علیه این کشور به چشم نمی خورد.