به گزارش خبرگزاری مهر ، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به برخی مطالب منتشره در خصوص روابط کشورمان و برزیل اظهار داشت: روابط ایران و برزیل قدمتی بیش از 110 سال دارد و در طول این سالهای متمادی همواره از ویژگی های مثبتی برخوردار بوده است. این روابط در چند سال گذشته و پس از سفر متقابل روسای جمهوری به دو کشور در همه ابعاد رشد قابل توجهی داشته است.

مهمانپرست افزود: جمهوری اسلامی ایران برای روابط خود با برزیل بعنوان بزرگترین کشور آمریکای لاتین و یکی از قدرتهای نوظهور جهانی اهمیت ویژه ای قائل است. در این راستا تعاملات و گفتگوها بین دو کشور روند عادی خود را طی می کند و هیچ تغییری در نگاه تهران به روابط با برازیلیا ایجاد نشده است.

وی افزود: ظاهرا برخی از محافل رسانه ای و کشورهای ثالث از روابط خوب ایران و برزیل ناخرسند بوده و برای خدشه به این روابط با ناامیدی به تبلیغات رسانه ای روی آورده اند.

شایان ذکر است یکی از روزنامه های برزیلی در روز سوم بهمن ماه جاری مطالبی را به نقل از مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد پیرامون روابط جمهوری اسلامی ایران و برزیل منتشر کرده بود که بر روابط دو کشور اثر منفی گذاشت هرچند خبرگزاری دولت این اظهارات را ناقص و غیر دقیق عنوان کرد.