به گزارش خبرنگار مهر، لطف اله نامور ظهر پنجشنبه در جلسه مدیران شهرستانی این سازمان اظهار داشت: بیشترین خرید این سازمان مربوط به محصول گندم بوده است.

وی اضافه کرد: با هماهنگی و عقد قرار داد با شرکت غله تاکنون بالغ بر 88 هزار و 722 تن محصول گندم به ارزش 319 میلیون ریال از گندم کاران استان خریداری شده است.

مدیرکل تعاون روستایی استان اردبیل افزود: این سازمان همچنین امسال اقدام به خرید تضمینی دانه روغنی کلزا به میزان 21 هزار و 287 تن به ارزش 136 میلیارد و 97 میلیون ریال کرده که بهای محصول خریداری شده به کشاورزان پرداخت شده است.

وی همچنین با اشاره به خرید 9 هزار و 48 تن سویا به ارزش 47 میلیارد و 400 میلیون ریال از سویا کاران گفت: تاکنون مبلغ 12 میلیارد و 208 میلیون ریال از مطالبات کشاورزان در این زمینه پرداخت شده است.



نامور در خصوص خرید محصول پنبه نیز عنوان کرد: این محصول به میزان هزار و 866 تن و به ارزش 14 میلیارد و 850 میلیون ریال خریداری شده که از این رقن نیز یک میلیارد و 975 میلیون ریال پرداخت و مابقی مطالبات نیز به با تامین اعتبار پرداخت می شود.