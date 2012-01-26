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۶ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۳۷

خانواده شهید احمدی روشن مهمان برنامه امشب برنامه دیروز، امروز، فردا

خانواده شهید احمدی روشن مهمان برنامه امشب برنامه دیروز، امروز، فردا

برنامه تلویزیونی دیروز، امروز، فردا امشب میزبان خانواده شهید احمدی روشن خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر،  برنامه دیروز امروز فردا  امشب از شبکه 3 سیما پخش می شود و خانواده شهید احمدی روشن مهمان این برنامه هستند.

مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی سایت هسته ای نطنز 21 دیماه سال جاری توسط عوامل استکبار در تهران ترور شد.

کد مطلب 1517661

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