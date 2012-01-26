خانواده شهید احمدی روشن مهمان برنامه امشب برنامه دیروز، امروز، فردا

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیروز امروز فردا امشب از شبکه 3 سیما پخش می شود و خانواده شهید احمدی روشن مهمان این برنامه هستند.

مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی سایت هسته ای نطنز 21 دیماه سال جاری توسط عوامل استکبار در تهران ترور شد.