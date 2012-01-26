به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر پنج شنبه در دیدار جمعی از اعضای بسیج اصناف کشور طی سخنانی با اشاره به تحریم نفتی اروپا بر علیه ایران گفت: اتحادیه اروپا از یک سو ایران را دعوت به مذاکره می‌کند و از سویی دیگر اقدام به تحریم ایران می‌کند که همه این اقدامات نشان دهنده اوج کینه و عداوت این کشور‌ها نسبت به ایران است.



وی با اشاره به پیشرفت‌های اخیر ایران در حوزه های مختلف عنوان کرد: سران کشورهای اروپایی و غرب تاب دیدن پیشرفت‌های ایران را نداشته و سعی دارند با تحریم بر ایران فشار وارد کنند که این اقدام آنان نیز مانند دیگر اقداماتشان خنثی خواهد شد.



این مرجع تقلید با تاکید براینکه مسلمانان باید با جنگ نرم و سخت به خوبی آشنا باشند ابراز کرد: جنگیدن در هریک از این جبهه‌ها نیازمند ابزار مخصوص و لازم به خود است.



وی در ادامه با اشاره به ارتباط و تکیه برخی از کشورهای مسلمان منطقه به غرب اظهار داشت: این کشور‌ها باید بدانند که تکیه‌گاه آنان همانند خانه عنکبوت سست و بی بنیاد است.



آیت الله نوری همدانی افزود: در حال حاضر اروپا و غرب نیز خود در برابر جنبش وال استریت دچار تزلزل شده است.



وی در ادامه با تاکید بر اینکه کفار، منافقین و صهیونیست‌ها مثلث شومی هستند که باید از آنان دوری کرد ابراز داشت: در قرآن نیز آیات فراوانی در باره عدم ارتباط و دوستی با این سه گروه بیان شده است.



وی تاکید کرد: شناخت این سه گروه و آگاهی، آمادگی و ایستادگی رمز مقابله با آنان است و هر مسلمان باید بتواند با شناخت این جبهه‌ها در مقابل آنان مقاومت کند.



این مرجع تقلید ادامه داد: همین ایستادگی مردم منطقه در برخی از کشور‌ها مانند مصر و تونس و لیبی بود که توانست سران ظالم و مستکبر را از کشورشان بیرون کند.



وی در پایان با اشاره به برخی از حوادث تاریخی روز ۶ بهمن ابراز کرد: شناخت تاریخ انقلاب و بازگو کردن آن برای جوانان از مسائل مهمی است که باید بدان توجه شود تا این تاریخ و فراز و نشیب‌های آن فراموش نشود.