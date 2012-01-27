پلمب 15 مغازه در تجریش/ هشدار به قصابی ها و مرغ فروشی ها

بزرگمهر صادقی نیچ کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نخستین مانور تیمهای تعزیراتی استان تهران گفت: 10 تیم 10 نفره گشتهای تعزیراتی خود را در سطح شهر تهران آغاز کرده‌اند و با هرگونه تخلف صنفی، تعزیراتی، احتکار و گران فروشی برخورد می کنند.

وی افزود: در نخستین روز طرح 15 واحد صنفی در منطقه تجریش و شمیرانات به دلیل پرداخت نکردن جریمه تعیین شده پس از 10 روز از سوی شعب سیار تعزیرات بر اساس قانون پلمب شدند که اکثر این فروشگاهها میوه فروشی، قنادی و سوپر مارکت بودند و به دلیل گران فروشی جریمه شده بودند.

معاون تعزیرات تهران اظهار داشت: 40 مورد بازرسی همراه با صدور احکام جریمه از سوی شعب سیار تعزیرات انجام شد که در یک مورد فردی که اقدام به احتکار آرد در یک انبار کرده بود با حکم تعزیرات جریمه و به توزیع آرد محکوم شد.

صادقی همچنین به فروشندگان گوشت قرمز و سفید و قصابیها هشدار داد که تماسهای زیادی از سوی اصناف و اداره صنعت، معدن و بازرگانی مبنی بر گران فروشی قصابیها به تعزیرات گزارش شده است که تعزیرات حکومتی تهران بر اساس قانون گران فروشان را جریمه خواهد کرد.

وی گفت: گشتهای سیار تعزیرات با همکاری اتحادیه های صنفی و اداره صنعت، تجارت و بازرگانی تا پایان سال جاری و شب عید ادامه دارد.